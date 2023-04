Graham Watson werkt ruim een kwart eeuw in de Formule 1. Na een carrière bij onder andere Benetton, BAR Honda, Lotus en AlphaTauri is hij sinds 2022 Head of Race Operations van Formula One Management. In FORMULE 1 Magazine biedt hij een exclusieve blik achter de schermen bij die organisatie.

“Duurzaamheid is voor de Formule 1 enorm belangrijk. Als je ziet wat er met de aarde gebeurt en kijkt naar de omschakeling die veel bedrijven en in alle industrieën aan het maken zijn, dan weet je zeker dat we op deze planeet een nieuwe fase ingaan. De noodzaak om aan een duurzamere toekomst te werken is er voor ons allemaal. En zoals we eerder al hebben aangegeven: de Formule 1 wil in 2030 volledig CO2-neutraal zijn.

Op dit moment is er bij de FOM intern heel veel aandacht voor het thema duurzaamheid. Ik merk dat zelf ook, omdat er veel over vergaderd wordt. We hebben binnen het bedrijf sinds 2020 een afdeling die zich alleen maar bezighoudt met het onderwerp duurzaamheid en die ook zeer prominent aanwezig is. De afdeling is eveneens gekoppeld aan die waarvoor ik werk en houdt toezicht op wat we doen. Dit zijn de mensen die het raamwerk samenstellen en met andere afdelingen bekijken hoe we de doelstelling voor 2030 gaan bereiken.

Als ik me even beperk tot de afdeling waarvoor ik werk: wij verplaatsen natuurlijk een enorme hoeveelheid spullen over de wereld. Elke race weer vervoeren we zo’n 260.000 kilo aan vracht, en dat is dan exclusief vracht van de teams. Als je dat relateert aan onze ambitie voor 2030, is dat een behoorlijke opgave. We kijken nu op alle terreinen naar hoe we werken, hoe we ons over de wereld verplaatsen (zowel qua mensen als grondstoffen), hoe we de kosten kunnen beperken, hoe we als groep willen werken en hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen verminderen.

Wij zijn nu met zo’n driehonderd man bij de races, dat is nogal een stevige voetafdruk. Kunnen meer dingen vanuit het hoofdkwartier worden gedaan? Kunnen de teams op locatie kleiner? Ook daar wordt naar gekeken. Is de doelstelling om CO2-neutraal te zijn in 2030 haalbaar? Zeker. Ik denk dat we het samen kunnen halen.

Veel van ons vrachtvervoer wordt per vliegtuig verplaatst. We lopen wat dat betreft nog een beetje achter bij de teams. Die maken ook veel gebruik van de zeevrachtoptie, waarmee veel minder CO2 wordt uitgestoten. Luchtvervoer is natuurlijk lang niet zo schoon. We zijn ons mede daardoor als bedrijf gaan richten op de zeevrachtroute. Verder kijken we ook naar regionalisering. Simpel gezegd komt het erop neer bij races gewoon apparatuur te laten staan. Waarom vliegen we vanuit Europa alles steeds weer naar overzeese races? Veel circuits hebben meerjarige contracten, dus waarom laten we apparatuur niet gewoon in een bepaalde zone, denk aan de GP’s in Amerika, Mexico en Brazilië, staan?

Dus in plaats van steeds heen en weer te vliegen, beperk je het tot misschien één keer met daarin alle hightech apparatuur. De rest van de apparatuur laat je dan achter. En als er onderhoud of wat dan ook gedaan moet worden, stuur je de mensen daarheen. We kijken dus heel scherp naar zeevracht, regionalisering en mobiele middelen. Er is geen enkel gebied binnen het bedrijf dat niet wordt onderzocht op verduurzaming. We hebben weliswaar nog een lange weg te gaan, maar het doel van 2030 is reëel en we zullen het bereiken.

Verduurzaming is echt geen marketingtruc. Liberty zet hier hoog op in, dit plan komt uit de top van het bedrijf. Het maakt ook niet uit in welke branche je tegenwoordig werkt: klimaat is een groot en belangrijk onderwerp. Toen ik nog voor AlphaTauri werkte, organiseerden we al duurzaamheidsbijeenkomsten. Om bijvoorbeeld te kijken hoe we het gebruik van plastic konden verminderen, wat te doen met afval en het eten dat overbleef. Vroeger werd het allemaal gewoon in de prullenbak gegooid, nu is daar veel meer bewustwording over en wordt er ook samengewerkt met lokale goede doelen. Niets wordt zomaar nog weggegooid.”

