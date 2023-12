Graham Watson werkt ruim een kwart eeuw in de F1. Na een loopbaan bij Benetton, BAR Honda, Lotus, Caterham en AlphaTauri is hij sinds 2022 Head of Race Operations bij Formula One Management (FOM). De Nieuw-Zeelander heeft samengewerkt met Jos en Max Verstappen en als teammanager van AlphaTauri eerder een rubriek gehad in FORMULE 1 Magazine. Hij biedt ons exclusief voor FORMULE 1 Magazine een blik achter de schermen via zijn columns, zoals dit keer een terugblik op de successen van 2023.

Het seizoen zit erop, het was het jaar van Max Verstappen. Want zo mogen we het toch echt wel noemen. Daarover zo dadelijk meer. Maar wat is het toch weer snel voorbij gegaan, zeg. Al die Grands Prix, al die races. Op en naast de baan is er zóveel gebeurd, prachtig om te merken en te zien hoe de Formule 1 letterlijk en figuurlijk altijd in beweging is. Zowel sportief als ook qua duurzaamheid.

Ik zei het al, dit mag je met recht het jaar van Max noemen. Het jaar van Red Bull ook, maar toch vooral van hem. Fantastische resultaten, records, wat waren team en rijder goed. Exceptioneel zelfs. Daar zal iedereen het over eens zijn, lijkt me zo.

Was het dan een saai seizoen, omdat hij zoveel overmacht had? Ik vind van niet. Want achter Max was het vaak heel erg spannend, tot het laatste moment dit seizoen. Of zoals iemand tegen me zei: ‘Als je Max even wegdenkt bij Red Bull Racing en Sergio Pérez de nummer 1 coureur was geweest, dan had de titelstrijd er heel anders uit gezien en was het close geweest’.

Het laat meteen zien hoe bijzonder het is wat Max dit seizoen heeft gepresteerd. Dat moeten we ons allemaal goed realiseren, omdat dit niet vaak voorkomt in een mensenleven. Als we later op dit seizoen terugkijken, zullen we dat misschien nog wel meer beseffen dan nu.

Duurzaamheidsdoelen omarmd

Hopelijk kijken we dan ook terug op een jaar waarin we qua duurzaamheid weer een stap dichter bij ons doel zijn gekomen om in 2030 met de sport CO2-neutraal te zijn. Ook op dat vlak hebben we flinke progressie geboekt, net als met de manier waarop we de sport in beeld brengen. Dat zijn van die aspecten die naast het sportieve ook bijdragen aan mijn goede gevoel over het seizoen 2023.

Het is mooi te zien hoe betrokken iedereen in de paddock is bij duurzaamheid. Met z’n allen hebben we dat bereikt door elkaar mee te nemen in onze doelen en hoe we die als sport willen behalen. Niet door teams bijvoorbeeld dingen op te leggen, maar door ze te overtuigen dat we een gemeenschappelijk doel hebben. Alles in het belang van de sport en maatschappij.

Neem onze pilot tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, met een ander soort energievoorziening voor teams. We konden ze niet verplichten daarvan gebruik te maken, maar je merkte dat ze uit eigen beweging graag mee wilden doen. Doordat iedereen meewerkt, weet je ook beter of iets geslaagd is. Het was in Oostenrijk een voorbeeld van een geslaagde stap die we hebben gezet op dit vlak.

Natuurlijk kost dat ook wat, zowel moeite en tijd als energie en geld. Maar wat het oplevert, is waar het om draait. De kosten en baten moeten op z’n minst met elkaar in evenwicht zijn en dat is allemaal gelukt. Nog belangrijker is hoe alle betrokken partijen, de stakeholders, onze duurzaamheidsdoelen omarmd hebben. Dat is ook wat ik bedoel met ‘meenemen’ in plaats van ‘iets opleggen’.

We hebben in 2023 weer veel kennis opgedaan voor de toekomst, over bijvoorbeeld energieverbruik van teams. Die inzichten zijn belangrijk, alle data die we hierover vergaren helpt ons richting het doel in 2030. Kortom, een mooi en bijzonder jaar. Op de baan door de knappe prestaties van Max en de spanning achter hem. En naast de baan door alle ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Op naar 2024!

