F1 organiseert ook in 2021 Virtual Grands Prix, prijzengeld winnaar gaat naar goed doel

Net als in 2020 organiseert de Formule 1 deze winter de Virtual Grands Prix. In een nieuw format kunnen de F1-teams, verdeeld over drie evenementen, strijden om een prijzenpot die aan een goed doel zal gedoneerd worden.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat veel F1-coureurs zich tijdens de lockdown aan simracen en streamen waagden, lanceerde de F1 de Virtual Grand Prix Series, een virtuele racecompetitie waaraan coureurs, bekende sporters en artiesten deelnamen. George Russell kroonde zich tot virtuele kampioen. In totaal werden de races zo’n 30 miljoen keer bekeken en dus besloot de F1 om ook dit jaar zo’n competitie op te zetten.

Vanaf zondag 31 januari wordt er drie weken op rij geracet, al gebeurt dat wel in een ander format dan vorig jaar. De coureurs uit de F1 Esports Pro Series, de officiële esports-competitie van de F1, bepalen door een sprintrace van vijf ronden de startopstelling voor de hoofdrace. In de hoofdrace is het de bedoeling dat zowel huidige als voormalige coureurs, topsporters en andere beroemdheden dan strijden om de punten. De lengte van zo’n hoofdrace is vijftig procent van een officiële F1-race.

Het team dat na drie Virtual Grands Prix de meeste punten heeft gescoord, wint een prijzenpot aan een zelfgekozen goed doel die gedoneerd mag worden. “2020 was voor iedereen een lastig jaar, maar we kijken ernaar uit om de fans meer spanning te brengen in 2021”, vertelt Julian Tan, hoofd esports van de F1. “Dat begint met de terugkeer van de Virtual Grands Prix, waarbij we een aantal bekende gezichten verwelkomen die het vorig jaar zo’n bijzondere ervaring maakten. Tevens nodigen we een aantal nieuwkomers uit, en dat alles voor het goede doel.”

