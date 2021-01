Renault-opvolger Alpine onthult ‘winterlivery’

Alpine, de opvolger van Renault, heeft als eerste team in 2021 een livery onthuld. De A521, zoals de bolide zal heten, werd in een tijdelijk winterjasje gestoken. De definitieve kleurstelling voor 2021 maakt het Franse team volgende maand bekend.

Terwijl alle Racing Point-kanalen vlak na de jaarwisseling al gewijzigd werden naar Aston Martin-branding, hield Renault nog enkele weken vast aan het gekende geel en zwart. Donderdagochtend kwam daar verandering in. Onder meer op Instagram en Twitter kleurden de profielen van de Franse renstallen plots blauw-wit-rood.

Niet alleen de sociale kanalen kregen een update, Alpine onthulde ook meteen een livery voor de A521, de opvolger van de Renault R.S.20. Voorlopig gaat het om een tijdelijke ‘winterkleurstelling’. Laurent Rossi, de nieuwe CEO, onthulde de tussentijdse look van het team. “Ik ben erg trots om u voor het eerst een F1-wagen voor dit seizoen te laten zien,” vertelde Rossi. “Nog even geduld, volgende maand onthullen we de kleurstelling van de A521.”

We are proud to introduce our 2021 #FormulaOne single-seater, the A521, dressed in its temporary winter livery. The black colour is a tribute to the A500 F1 prototype from 1975.

Learn more about #AlpineCars new ambitions revealed today: https://t.co/IY8BgmNw9n pic.twitter.com/qvNlUw34RF

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 14, 2021