Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Maar voordat de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona zijn deze tests wel toegankelijk voor het publiek. Check hier welke F1-coureurs er op donderdagochtend in actie komen!

De eerste driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 11 en 13 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Fans van Max Verstappen hoefden niet lang te wachten; de Nederlander kwam op de woensdag al in actie. Een dag later is het de beurt aan zijn kersverse teamgenoot Isack Hadjar. Bekijk hieronder het hele testoverzicht voor de eerste ochtendsessie.

Line-up voor donderdagochtend

Team Coureur McLaren Lando Norris Mercedes Andrea Kimi Antonelli Red Bull Isack Hadjar Ferrari Charles Leclerec Williams Alex Albon Racing Bulls Liam Lawson Aston Martin Fernando Alonso Haas Oliver Bearman Audi Nico Hülkenberg Alpine Pierre Gasly Cadillac Sergio Pérez Deze F1-coureurs komen op donderdagochtend in actie in Bahrein

