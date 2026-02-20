Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, is de tweede testweek wel live te volgen voor de fans. Check hier welke F1-coureurs er op vrijdagmiddag in actie komen!

De tweede driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 18 en 20 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Isack Hadjar reed op de vrijdagochend de eerste sessie voor Red Bull, maar ’s middags is het weer de beurt aan Max Verstappen. Het zijn de laatste testmeters voor de Nederlander in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

Line-up voor vrijdagmiddag

Team Coureur McLaren Lando Norris Mercedes George Russell Red Bull Max Verstappen Ferrari Charles Leclerc Williams Carlos Sainz Racing Bulls Arvid Lindblad Aston Martin Lance Stroll Haas Oliver Bearman Audi Gabriel Bortoleto Alpine Pierre Gasly Cadillac Valtteri Bottas Deze F1-coureurs komen op vrijdagmiddag in actie in Bahrein

