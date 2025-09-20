De Formule 1 heeft het contract met de Grand Prix van Azerbeidzjan verlengd tot en met 2030. Na het huidige raceweekend volgen dus nog zeker vijf edities met de straten van Bakoe als decor.

Volgens F1-CEO Stefano Domenicali laat de verlenging zien dat beide partijen vertrouwen hebben in de toekomst van de Grand Prix: “Het Baku City Circuit biedt fans ieder jaar een unieke mix van historie, snelheid en spanning. We zijn blij dat we de samenwerking voortzetten en kijken uit naar de komende jaren.”

Ook vanuit Azerbeidzjan wordt de deal met trots ontvangen. De organisatie benadrukt dat de race niet alleen bijdraagt aan de sportieve uitstraling van het land, maar ook toerisme en internationale aandacht genereert.

Het Baku City Circuit is een vaste waarde op de F1-kalender. In 2016 werd de eerste editie nog verreden als Europese Grand Prix, een jaar later maakte de race zijn debuut als Grand Prix van Azerbeidzjan. Sindsdien vormt het stratencircuit het decor voor spektakel en onvoorspelbare uitslagen.

Uniek

Het 6,003 kilometer lange Baku City Circuit combineert verschillende karakters. Het wisselt krappe, technische secties in de historische binnenstad af met een van de langste rechte stukken in de Formule 1. De krappe passage langs de oude stadsmuur is slechts zeven meter breed en geldt als een van de smalste bochten op de hele kalender.

Populair bij fans

Dat Baku geliefd is bij fans blijkt volgens de organisatie uit de bezoekersaantallen. In 2024 kwamen er toeschouwers uit meer dan zeventig landen naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad. Wereldwijd volgden ruim 66 miljoen kijkers de race op televisie. De Grand Prix staat daarmee stevig in de subtop van de populairste F1-evenementen.

De race in Bakoe heeft inmiddels een eigen statistiek opgebouwd: in de acht edities sinds het eerst contract in 2016 zijn er in Azerbeidzjan zeven verschillende winnaars geweest. Alleen Sergio Pérez wist er twee keer te winnen. Andere coureurs die succesvol waren in Azerbeidzjan zijn onder meer Lewis Hamilton, Max Verstappen en vorig jaar Oscar Piastri.

