Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, is de tweede testweek wel live te volgen voor de fans. Check hier welke F1-coureurs er op vrijdagochtend in actie komen!

De tweede driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 18 en 20 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Vrijdag biedt de laatste kans voor de teams om te testen met het nieuwe materieel. Daarna verplaats het hele F1-circus zich naar Australië voor de openingsronde van het nieuwe seizoen.

Line-up voor vrijdagochtend

Team Coureur McLaren Oscar Piastri Mercedes Kimi Antonelli Red Bull Isack Hadjar Ferrari Charles Leclerc Williams Carlos Sainz Racing Bulls Arvid Lindblad Aston Martin Lance Stroll Haas Esteban Ocon Audi Nico Hülkenberg Alpine Pierre Gasly Cadillac Sergio Pérez Deze F1-coureurs komen op vrijdagmiddag in actie in Bahrein

