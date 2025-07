F2-coureur Jak Crawford hoopt in 2026 zijn opwachting te maken in de Formule 1. De 20-jarige Amerikaan, ooit een Red Bull-talent en sinds dit jaar verbonden aan het opleidingsprogramma van Aston Martin, kijkt nadrukkelijk rond bij verschillende teams waaronder het nieuwe Cadillac-team.

Crawford is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2 en maakt daarin indruk: met drie zeges en een reeks topklasseringen staat hij momenteel derde in het kampioenschap. Toch is zijn toekomst in de Formule 1 allerminst zeker. “Het hangt erg af van wat ik dit jaar in Formule 2 doe,” zegt hij tegenover Motorsport.com. “Als ik het kampioenschap win, zou dat geweldig zijn voor mijn carrière. Dat kan tot veel kansen leiden, of het nu een zitje op de grid is of opnieuw een reserverol.”

Een debuut bij Aston Martin lijkt uitgesloten met zowel Fernando Alonso als Lance Stroll onder contract. Daarom kijkt Crawford breder: “We proberen overal op de grid ruimte te vinden, of het nu bij Cadillac is of bij Aston Martin of andere teams.”

Cadillac, dat in 2026 de Formule 1 wil betreden, heeft openlijk de wens uitgesproken een Amerikaanse coureur op de grid te brengen. Crawford lijkt, gezien zijn prestaties en nationaliteit, een logische kandidaat. Maar zelf blijft hij nuchter: “Het enige wat ik kan doen is goed presteren in F2. Verder ligt het buiten mijn handen.”

