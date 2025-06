Fernando Alonso denkt nog altijd niet aan zijn pensioen. De Spanjaard pakte tijdens zijn thuisrace pas zijn eerste WK-punten van het seizoen, maar staat nog altijd elke race gemotiveerd op de grid. Zeker met de nieuwe reglementen van 2026 in het vooruitzicht. ‘Uiteindelijk zal de stopwatch mij vertellen wanneer ik moet stoppen’, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Eindelijk was het zover voor Fernando Alonso tijdens zijn thuisrace in Spanje: zijn eerste WK-punten van het seizoen. De Spanjaard finishte dit jaar voorafgaand aan de Grand Prix in Barcelona niet hoger dan een elfde plaats, maar kon voor zijn thuispubliek zijn eerste twee punten pakken. Alonso heeft nog tot en met 2026 een contract bij Aston Martin, maar door de tegenvallende resultaten van dit jaar laaien de geruchten over een pensioen voor de Spanjaard weer op.

Pensioen?

In 2026 gaat het nieuwe reglement in de Formule 1 van kracht, waardoor de verhoudingen tussen de teams nog onduidelijk zijn voor volgend jaar zijn. Alonso laat zijn besluit om wel of niet met pensioen te gaan echter niet alleen van de 2026-bolide afhangen. “Het zal een belangrijke factor zijn, zeker, maar niet de enige”, vertelt Alonso aan Sky Sports. “Ik moet eerst zien hoe volgend jaar begint en hoe gemotiveerd ik ben.”

De tweevoudig wereldkampioen zegt dat hij eerst ‘honderd procent’ zeker moet zijn, voordat hij echt uit de Formule 1 vertrekt. “Je moet het echt voelen dat het je tijd is, en ik voel dat nog niet”, vervolgt de coureur. “Ik spring in de auto en ik ben nog zo blij en gemotiveerd om op de grid te staan. Uiteindelijk zal de stopwatch mij vertellen wanneer ik moet stoppen. Of als ik fysiek iets mankeer waardoor ik niet meer kan rijden.” Voorlopig legt Alonso zijn volledige focus op 2026, ‘waar alle hoop ook op ligt’ voor het team van Aston Martin.

