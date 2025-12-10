Fernando Alonso en Formule 1-verslaggever Melissa Jiménez zouden in verwachting zijn van hun eerste kind. Dat melden verschillende Spaanse media. Jiménez, werkzaam voor de Spaanse tak van DAZN, ontbreekt al enkele weken in de paddock. Het koppel heeft sinds twee jaar een relatie en zou in maart een zoon of dochter verwelkomen. Voor de 44-jarige Alonso betekent het de eerste keer dat hij vader wordt.

Al weken doen geruchten de ronde dat Melissa Jiménez en Fernando Alonso in verwachting zijn. De Spaanse journaliste verscheen de afgelopen weken niet meer voor de camera bij de Formule 1, noch werd ze in de paddock gesignaleerd. Entertainmentplatform ¡Hola! meldt dat de 38-jarige Jiménez al zes maanden zwanger is en in maart zal bevallen van haar eerste kind met Fernando Alonso. Ze heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk met voetballer Marc Bartra. De tweevoudig Formule 1-kampioen zou voor het eerst vader worden.

Befaamd Suzuka-fragment

Als Fernando Alonso volgend jaar daadwerkelijk een kind verwelkomt, wordt hij pas de derde vader op de huidige Formule 1-grid. Alleen Nico Hülkenberg en Max Verstappen gingen hem daarin voor; de Nederlander werd dit jaar vader van dochtertje Lily. Uiteraard rijst de vraag wat gezinsuitbreiding betekent voor de toekomst van Alonso. De Spaanse vedette flirt al een tijdje met zijn pensioen, en suggereerde ooit zelf dat coureurs langzamer worden zodra ze aan kinderen beginnen.

Bijna twintig jaar geleden haalde een jonge Fernando Alonso rivaal Michael Schumacher in tijdens de GP van Japan. Een gewaagde manoeuvre in de beruchte 130R-bocht leverde de Spanjaard een plek op het podium op. Na de race vroegen journalisten op Suzuka hoe Alonso wist dat de actie niet zou resulteren in een crash. “Ik wist dat hij (Schumacher, red.) op de rem zou trappen, omdat hij thuis een vrouw en twee kinderen heeft”, reageerde hij koeltjes.

