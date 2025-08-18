Fernando Alonso gunt reservecoureur Felipe Drugovich een stoeltje in de Formule 1 in 2026. De jonge Braziliaan wacht sinds zijn Formule 2-titel in 2022 al op een kans binnen de Aston Martin-gelederen. Hoewel hij tijdens enkele vrije trainingen mocht proeven van de koningsklasse, bleef een echte racekans tot nu toe uit. Volgens Alonso is Drugovich echter een ‘ongelooflijk talent’ dat een plek in de Formule 1 verdient.

Dit jaar kwam Drugovich opvallend dicht bij een debuut, toen vaste coureur Lance Stroll de Canadese GP dreigde te missen na een handoperatie. De Braziliaan gaf destijds aan zelfs bereid te zijn zijn deelname aan de 24 uur van Le Mans te laten schieten voor een invalbeurt. De thuisrijder herstelde echter op tijd, waardoor Aston Martin met de vertrouwde line-up aan de start verscheen. Volgens Alonso is het duidelijk dat Drugovich inmiddels wel toe is aan een officieel debuut.

‘Hij levert altijd’

“Het zou geweldig zijn om hem in de Formule 1 te zien”, verklaarde Alonso tegenover Motorsport Week. “Hij is een ongelooflijk talent – zijn titelseizoen in de Formule 2 was daar het bewijs van. Bovendien zien we het hier elke dag wanneer we met hem werken.” De tweevoudig wereldkampioen prees Drugovich’ inzet en betrokkenheid, zowel tijdens vrije trainingen als in de simulator in Silverstone: “Hij levert altijd, zelfs met zeer beperkte kilometers.”

“Het zou interessant zijn om Drugovich fulltime te zien rijden”, besloot Alonso. “Ik hoop dat dat gebeurt.” Hoewel de meeste teams hun line-up voor 2026 al hebben vastgelegd, heeft het nieuwe Cadillac-team nog geen coureurs gecontracteerd. Drugovich werd al vaker in verband gebracht met de Amerikanen, mede omdat hij in Le Mans al met Cadillac reed. Het team zou bovendien op zoek zijn naar jong talent dat naast een ervaren rijder kan worden opgesteld.

Felipe Drugovich, vooralsnog reservecoureur (Aston Martin)

