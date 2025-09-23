Fernando Alonso beleefde een uitdagend weekend in Azerbeidzjan. Na een knotsgekke kwalificatie mocht de Spanjaard vanaf de elfde plaats vertrekken, maar hij was iets te voorbarig bij de start. De tweevoudig wereldkampioen ging te vroeg op het gas, wat hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Het kon Alonso weinig schelen; achteraf was hij vooral kritisch op het gebrek aan tempo van zijn Aston Martin.

De onboards van Fernando Alonso verraden dat zowel hij als Oscar Piastri een valse start maakte in Bakoe. Nog voordat de vijf rode lichten waren gedoofd, schoten beide coureurs uit hun startvak. De auto van de Australiër viel daarbij in de anti-stallmodus, waardoor hij bij de daadwerkelijke start van alle kanten werd ingehaald. Niet veel later parkeerde hij zijn MCL39 in de muur. Alonso kon zijn race wel uitrijden, al moest hij de valse start met een tijdstraf bekopen. Uiteindelijk kwam hij als vijftiende over de finish.

Las Vegas en Mexico

“Ik reageerde op Piastri“, lichtte Alonso na afloop van de race toe. “Helaas gingen we weg voordat de lichten waren gedoofd.” De Spaanse routinier deed zijn beklag over het racetempo van Aston Martin en benadrukte dat de tijdstraf weinig invloed had op de uitkomst van de race. “Het heeft niet veel veranderd”, verzuchtte hij. “We waren vandaag erg, erg traag. Dat moet echt beter voor de volgende race.”

De Britse renstal kent tot nu toe een wisselvallig seizoen. Na een teleurstellende seizoensstart leken Fernando Alonso en Lance Stroll richting de zomerstop steeds competitiever te worden. Zo eindigde de Spanjaard tijdens de GP van Hongarije op een knappe vijfde plaats. Met races als Las Vegas en Mexico-Stad voor de boeg, heeft Alonso echter weinig vertrouwen. “Onze auto heeft gewoon bepaalde eigenschappen”, legde hij uit. “Daardoor gedijt hij niet goed in Monza, Bakoe, Las Vegas of Mexico. Ik vermoed dat we daar stijf achteraan zullen staan.”

