Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat Fernando Alonso voor het eerst wereldkampioen werd in de Formule 1. Nu dreigt zijn glansrijke loopbaan steeds meer als een nachtkaars uit te gaan. “We moeten hem een reden geven niet met pensioen te gaan.”

“Dat Alonso zich als veertiger überhaupt nog weet te handhaven in Formule 1 is knap zat”, stelt F1-journalist Roger Benoit van het Zwitserse medium Blick die Alonso al volgde toen die als ‘broekie’ de sport binnenkwam. “Ik weet nog dat ik op weg naar Melbourne voor zijn eerste Grand Prix, in 2001, bij Alonso in het vliegtuig zat. Hij had een dik boek op schoot, een FIA-regelboek. Ik zei al: ‘Dat kun je nooit uit je hoofd leren voor we in Melbourne zijn’. Maar ik zag dus toen al zijn bevlogenheid. Die is nooit verdwenen.”

Ook Marc Martín, de verslaggever van het Spaanse TVE, roemt de voortdurende drive naar succes. Het bijkans pijnlijke gebrek aan succes schaadt de reputatie van de coureur volgens Martin echter allerminst. “Daarvoor heeft Fernando al veel te veel betekend in Spanje. Hij heeft de Formule 1 in ons land écht op de kaart gezet én is twee keer wereldkampioen geweest.” Met een indringende blik, vervolgt hij: “Fernando is in Spanje een legende. Een pionier. Zoals Seve Ballesteros dat voor ons land was in golf en Pau Gasol als meervoudig NBA-kampioen en All Star in het basketbal. Hij is in Spanje een miljoen keer populairder dan Sainz.”

Of hij ook beter is, is vers twee. Pedro de la Rosa durft het wel uit te spreken. “Alonso is de beste. Ik heb nog nooit een coureur gezien die in de Formule 1 al zo lang bij een team rijdt zonder kans op GP-zeges en desondanks strijdt alsof het wel zo is. Zijn motivatie en instelling zijn dus fenomenaal. Net als zijn kwaliteiten.”

De voormalige teamgenoot van Jos Verstappen is betrokken bij Aston Martin en weet dus waar hij over praat. En misschien is De la Rosa dus niet geheel objectief. Maar hij gelooft in betere tijden. “We moeten zorgen dat we Fernando een goede auto geven. Dan kan hij alles.”

Ook dat garandeert echter niet dat de Spanjaarden nog komend seizoen én daarna van Alonso kunnen genieten. Althans, als we de hoofdrolspeler zélf mogen geloven. En dat doen we. Tijd dus voor Alonso’s eigen mening. “Ik weet dat het moment ooit komt waarop ik moet stoppen”, klinkt het. “Met de nieuwe regels van 2026 wordt alles beter, hoop ik. Maar dan nog moet ik zie hoe competitief ik me voel, hoe gemotiveerd ik ben. Ook familie, de privéomstandigheden; alles speelt mee bij een belangrijk besluit zoals stoppen of doorgaan.”

Ooit gaf hij er al de brui aan, maar het in 2018 afgekondigde F1-pensioen bleek niet zo in beton gegoten als gedacht. “Ik reed mijn eerste kartrace toen ik 3 jaar was. Dus ik heb al ruim veertig jaar een stuur in handen. Het is niet niks om te stoppen, zoals ik in 2018 deed”, verzekert Alonso. “Dus de volgende keer dat ik besluit te stoppen, moet ik er 100 procent zeker van zijn.”

Journalist Benoit begrijpt die instelling. “Ik snap hem, hij is op een leeftijd gekomen waarvan je weet dat je niet sneller wordt en dus moet je eens een besluit gaan nemen. Als Alonso merkt dat hij niet kan brengen wat hij wil… Dan kan hij er ook zomaar mee ophouden.”

De La Rosa hoopt dat zijn land- en stalgenoot nog járen doorgaat. “Het gaat van ons (Aston Martin, red.) afhangen of hij met pensioen wil of niet”, vertelt hij. “De auto moet goed zijn in 2026. We moeten hem alle reden geven niet te stoppen. Omdat er één Fernando is. En die is gewoon heel goed.”

Aan het karakter van de Spanjaard zal het volgens Martín niet liggen. “Fernando is nog net zo charismatisch als vroeger”, vindt de TVE-verslaggever. “En nog net zo timide. Meer dan mensen doorhebben. Als coureur, racewinnaar en kampioen weet hij wat hij wil en nodig heeft, als persoon is hij bescheiden. Een mooi mens dus, of hij nou nog één, twee of meerdere seizoenen doorgaat in Formule 1. Wanneer de loopbaan van Fernando in Formule 1 ook eindigt, geslaagd is die sowieso al.”

Deze reportage verscheen in een eerdere editie van FORMULE 1 Magazine.

