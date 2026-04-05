Fernando Alonso kwam tijdens het afgelopen raceweekend in Japan met heuglijk nieuws: hij is voor het eerst vader geworden. Samen met partner en F1-verslaggever Melissa Jiménez verwelkomde de tweevoudig wereldkampioen een zoontje. Deze week liet Alonso op sociale media weten dat hij alvast een bijzonder kraamgeschenk heeft ontvangen van de Formule 1: zijn pasgeboren zoon kreeg zijn eigen paddockpas toegestuurd.

Het zoontje van Alonso, Leonard Alonso Jiménez, kreeg een officiële paddockpas opgestuurd, waarmee hij gedurende alle F1-sessies in 2026 toegang heeft tot het rennerskwartier. De kaart is voorzien van een babyfoto en de tekst: ‘Welkom bij de F1-familie’. Alonso reageerde verheugd: “Heel erg bedankt”, schreef de Spaanse routinier in het bijschrift. “De eerste van velen.”

Op sociale media wordt het bericht volop gedeeld. Veel fans reageren dat Leonard Alonso Jiménez – nu al in het bezit van een paddockpas – ongetwijfeld in de voetsporen van zijn vader zal treden. Alonso geldt als een van de grote kampioenen van de moderne Formule 1 en is bovendien de langstzittende coureur in de geschiedenis van de sport. In Japan reed de Spaanse vedette zijn 431e Grand Prix.

