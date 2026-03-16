Ferrari-teambaas Fred Vasseur kijkt met gemengde gevoelens terug op de GP van China. Aan de ene kant genoot hij van de felle strijd tussen coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc, aan de andere kant betreurt hij dat beiden niet konden tippen aan de snelheid van Mercedes. Het is het tweede weekend op rij dat Ferrari in de openingsronden de strijd aangaat met de Duitse renstal, maar in de slotfase alsnog op P3 en P4 eindigt.

Veel fans vonden het gevecht tussen Hamilton en Leclerc in China zeer vermakelijk. Ook Vasseur was blij dat zijn beide coureurs de ruimte kregen voor een eerlijke strijd. “Ik denk dat het de juiste beslissing was om ze te laten vechten, en het leverde een geweldige race op”, verklaarde hij na afloop. “Het was goed voor het team, voor de Formule 1 en voor de fans. Desalniettemin zat ik met het zweet in de handen te kijken”, lachte hij. “Nee, het was niet te heftig”, reageerde hij desgevraagd. “Ik denk dat alles onder controle was. Natuurlijk ben je altijd een beetje bezorgd, want er kan altijd iets gebeuren, maar het is ook erg moeilijk om de posities op de baan te bevriezen. Ze waren erg professioneel en ik heb ervan genoten.”

Ondanks het sterke optreden van zijn coureurs erkende Vasseur dat Ferrari het tempo van Mercedes niet kon volgen. De Duitse formatie pakte een overtuigend één-tweetje in Shanghai en had gedurende het weekend de overhand. “Over het algemeen waren ze sneller dan wij. Afhankelijk van de sessie was het verschil altijd zo’n drie, vier of vijf tienden van een seconde. Als we inhalen en binnen één seconde van hen zitten, kunnen we misschien weerstand bieden door iets harder op de banden te drukken dan zij. Maar als ze een vrije baan hebben en in schone lucht rijden, zijn ze een paar tienden sneller. Dat hebben we vandaag weer gezien.”

‘McLaren en Red Bull zitten ook niet stil’

“Mercedes heeft een duidelijk voordeel op de rechte stukken en daar moeten we aan werken”, voegde hij eraan toe. “We weten precies wat we moeten doen. We moeten op elk ontwikkelingsgebied blijven pushen; er bestaat geen toverstokje waarmee je de auto in één klap kunt optimaliseren. Dus zijn we gefocust op alle details: bandenmanagement, aerodynamica, chassis, ophanging, alles. We moeten deze mentaliteit behouden als we willen blijven verbeteren. Tot nu toe zijn we McLaren en Red Bull voorgebleven, maar zij zitten ook niet stil.”

LEES OOK: Hamilton viert eerste podium met Ferrari: ‘Misschien wel de leukste race ooit’

De hoofdrace in China leverde Lewis Hamilton zijn eerste podium voor Ferrari op. Na een moeizaam debuutseizoen in 2025 lijkt de zevenvoudig wereldkampioen opnieuw in topvorm te verkeren. Volgens Vasseur komt dat mede doordat de Brit nu volledig is geïntegreerd binnen het team. “Ik denk dat het helpt dat hij nu dichter bij ons staat, dat hij iedereen binnen het team kent en dat hij vanaf dag één bij het project betrokken is geweest”, legde hij uit. “Hij werkte zes maanden geleden al aan de ontwikkeling in de simulator, dus de situatie is heel anders dan een jaar geleden. Daarmee wil ik niet zeggen dat dit Lewis’ auto of Charles’ auto is; het is de auto van het team. Wat ik wel kan zeggen, is dat Lewis zijn relatie met elk teamlid heeft verbeterd, en ik denk dat dat de goede kant opgaat voor hem.”

Lees hier alles over de GP China

