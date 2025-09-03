Na een tegenvallend resultaat in Zandvoort richt Ferrari zich nu op Monza. Met de lessen die het team afgelopen weekend heeft geleerd, hoopt de Italiaanse renstal het seizoen te kunnen omdraaien. In Monza rekent de Scuderia op een ommekeer en op de ongekende steun van de tifosi.

Op zondag verliet de Italiaanse renstal het circuit met nul punten, na een dubbele uitvalbeurt. Beide coureurs zagen hun race eindigen in de Hugenholtzbocht. Lewis Hamilton verloor de controle over zijn SF-25, schoot wijd en belandde op het natte verf. Een tik tegen de barrière bleek fataal: zijn rechterwielophanging begaf het direct. Voor teamgenoot Charles Leclerc zat de race er even later ook op, na een stevige aanvaring met Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli.

Na de race sprak Hamilton voornamelijk over de vooruitgang die het team wist te boeken in Zandvoort. “Het weekend heeft ons veel positiefs gebracht. We hebben dit weekend vooruitgang geboekt,” vertelde Hamilton aan Auto, Motor und Sport. “Ik voel me comfortabel in de auto en de snelheid is er. Mijn doel na de zomerstop was om voort te bouwen op wat ik had bereikt, en dit was de eerste stap in die richting. De richting is goed; het moet nu alleen nog verfijnd worden.” Ook teambaas Frédéric Vasseur liet zich uit over de vooruitgang van Lewis Hamilton: “Lewis reed een sterke race tot aan zijn crash. Hij had de snelheid van Charles en wist langzamerhand bij Russell te komen. Hij wist zich goed te herstellen van de teleurstellingen voor de zomerstop en straalde meer positieve energie uit. Lewis heeft zijn vertrouwen in de auto en in zichzelf herwonnen.”

Speciale livery

In Monza komt Scuderia Ferrari dit weekend in actie met een speciale livery, als eerbetoon aan de legendarische Niki Lauda. De aangepaste kleurstelling is geïnspireerd op de iconische Ferrari 312T uit 1975 – de auto waarmee Lauda zijn eerste wereldtitel voor Ferrari wist te behalen. Door deze opvallende livery te combineren met een sterke prestatie op eigen bodem, hoopt Ferrari de fans op Monza te trakteren op een gedenkwaardig raceweekend.

