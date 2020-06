‘Ferrari krijgt feestje op Mugello, Portimão bijna rond en Imola valt af’

De kalender bestaat nog altijd uit acht vastgelegde races maar de verwachting is dat er al snel een aantal wordt toegevoegd. Formula One Management en Liberty Media doen dat het liefst nog voor aanvang van het seizoen volgende week in Oostenrijk. Mugello lijkt in ieder geval verzekerd te zijn van een Ferrari-feest.

Het Toscaanse circuit moet een week na Monza het toneel vormen van het grote Ferrari-feest, de renstal viert hoe dan ook in het negende GP-weekend dit jaar zijn duizendste deelname aan een F1-race. Een jubileum op eigen bodem op het eigen circuit is de kers op de verjaardagstaart.

Deze afspraak op 13 september is volgens het Duitse Auto Motor und Sport (AMuS) een zekerheidje. “Mugello lijkt zeer waarschijnlijk”, tekent de publicatie op uit de mond van McLaren-baas Zak Brown. Daarmee wordt het derde drieluik (België, Monza en Mugello) van het seizoen afgesloten, daarna krijgt de karavaan een weekje rust.

Op 27 september moet er in Sotsji gereden worden. Waar er eerder een dubbele Russische GP werd geopperd, lijkt dat plan van de baan gezien de hachelijk situatie rondom corona in het land, schrijft AMuS. Hockenheim wordt achter de hand gehouden, Imola zou door zijn onveilige pituitgang af zijn gevallen. Een kanttekening wat betreft Hockenheim, de Duitse GP kan gezien de intredende herfst niet veel later gehouden worden.

Een beter klimaat heerst er in het Portugese Portimão, in de Algarve is het tot diep in de Europese herfst prettig toeven. Het oorspronkelijk als F1-testcircuit gebouwde circuit moet op 4 oktober de plek van handeling zijn voor de twaalfde race van het seizoen.



Voor de Noord-Amerikaanse poot van de kalender is er nog veel onzeker. Montreal heeft vanaf het begin gezegd dat er in oktober nog geracet kan worden op het Circuit Gilles Villeneuve. De corona-situatie in het land min of meer onder controle, in tegenstelling tot het buurland Verenigde Staten.

Ook Mexico-Stad gaat nog gebukt onder de pandemie, om over het zwaar getroffen Brazilië maar niet te beginnen. De vraag is dus of het F1-circus bereid is voor alleen de Canadese GP naar deze kant van de wereldkaart af te reizen.

China hoge prioriteit

Zeker is dat China hoog op het prioriteitslijstje van de FOM staat voor één misschien wel twee races. Ondanks een opleving van het virus de afgelopen weken is deze Grand Prix volgens Red Bull-topman Helmut Marko al gefikst. Of het er één of twee worden, hangt misschien ook nog af van de situatie in Vietnam.

In Hanoi is men ook nog hoopvol om alsnog hun eerste GP te organiseren. Probleem daar is alleen de timing, in april 2021 wordt de tweede hoogstwaarschijnlijk ingeroosterd en men wil deze niet te kort op elkaar laten volgen.

Voldongen feit is dat het seizoen afgesloten wordt in de woestijn van Bahrain en Abu Dhabi. Bahrein is nog flexibel wat betreft één of meer races op verschillende banen. De seizoensfinale zal in Abu Dhabi plaatsvinden maar wanneer is dus nog afwachten.

