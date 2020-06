Vettel en Leclerc dolenthousiast over Mugello: ‘Dit circuit verdient een GP’

Ferrari heeft vandaag zijn zogenaamde coronatraining afgewerkt op het eigen circuit van Mugello, een van de kanshebbers op de plek van de negende Grand Prix dit jaar. Beide coureurs zijn in ieder geval zeer te spreken over het glooiende circuit: ‘Misschien wel één van de favoriete banen van alle coureurs.’

Uiteraard, Mugello is eigendom van Ferrari en het team zou er dit seizoen dolgraag zijn duizendste Grand Prix rijden en dus moeten Sebastian Vettel en Charles Leclerc een goed woordje doen. Maar toen het circuit in 2012 voor het laatst gebruikt door de F1 voor test gedurende het seizoen, waren vele coureurs ook al erg positief over de bloedsnelle baan. “Jammer genoeg staat deze baan niet op de kalender”, sprak Vettel, destijds nog uitkomend voor Red Bull. “Het is een geweldig circuit met veel hoge snelheidsbochten.

Back in @ScuderiaFerrari red and back in the groove 🙂 Sebastian Vettel and @Charles_Leclerc hit the track in Italy on Tuesday 👀#F1 pic.twitter.com/vDY1QAV6Og — Formula 1 (@F1) June 23, 2020

Vandaag was zijn impressie niet anders nadat de Duitser een raceafstand aan ronden had afgelegd. “Het was mooi om weer in de auto te zitten na al die tijd, helemaal op een spectaculair circuit als dit. Het voelt ongelooflijk, misschien wel één van de favorieten van alle coureurs. Mochten we hier komen voor een Grand Prix, dan zou dat mooi zijn. Ik denk echt dat Mugello het verdient om een Formule 1-race te organiseren. Ik ben hier al 8 jaar niet geweest en had wat rondjes nodig om te wennen maar daarna heb ik er veel plezier in gehad.”

Wat een spectaculair circuit

Ferrari gebruikte de dag, net als andere teams deze dagen, om te wennen aan alle nieuwe protocollen die in het leven zijn geroepen in verband met het coronavirus. “Ik was vooral ook blij om iedereen van het team weer te zien”, zei Vettel. Wie hij ook weer zag was teamgenoot Charles Leclerc, de twee rijden dit jaar voor het laatst samen nu Vettel zijn afscheid van het team al heeft aangekondigd. De Monegask, die vorige week Maranello nog wakker schudde met een ochtendrit door de straten van de thuisstad, mocht ’s middags het stuur van de twee jaar oude SF71H overnemen.

Het was een hernieuwde kennismaking met het circuit, in de opstapklassen reed hij er al eens maar nog niet eerder stuurde Leclerc een F1-auto Mugello op. “Hoe mooi was dat, terug op de baan! Ik heb het ontzettend gemist. Ik ben druk geweest met het virtuele racen tijdens die lange pauze maar ik moest nodig de snelheid weer met mijn lichaam voelen”, klonk het onverminderd enthousiast. “En om te kunnen rijden op zo’n fantastische baan als Mugello, voor het eerst met een Formule 1-auto, maakte deze dag nog meer memorabel. Nu kijken we vooruit naar volgende week, het wordt serieus.”