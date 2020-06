In beeld: Leclerc rijdt met zijn Ferrari door de straten van Maranello

Charles Leclerc weet weer hoe het voelt om in een Formule 1-auto te rijden. De Monegask mocht vanochtend, 110 dagen na de laatste testdag in Barcelona, opnieuw in zijn Ferrari kruipen. In de SF1000 rijdt Leclerc een rondje door Ferrari’s thuisstad Maranello.

Enkele weken geleden mocht Charles Leclerc voor de opnames van Le Grand Rendez-vous met een Ferrari SF90 Stradale door de straten van Monaco scheuren, vanochtend vormde de wegen van Maranello Leclercs circuit. Natuurlijk lokte zijn uitstapje in de SF1000 enkele kijklustigen.

“Normaal hou ik niet zo van vroeg opstaan, maar dit was wel een hele goede reden. Ik heb misschien wat mensen wakker gemaakt,” grapt Leclerc, “maar het was super om in de SF1000 door Maranello te rijden”, aldus de Monegask. Leclerc en teamgenoot Sebastian Vettel testen spoedig op Ferrari’s testbaan Fiorano, dan met een auto uit 2018.

Good morning Maranello !

Sorry if I woke you up this morning, I was just going to work 😍 pic.twitter.com/IHj5o5RLlY — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 18, 2020

