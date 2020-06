Video: Leclerc scheurt in dikke Ferrari door Monaco voor bijzondere rendez-vous

Charles Leclerc in een bijna 1000 pk sterke Ferrari in de straten van Monaco? Het klinkt als een goede combinatie, en zijn de ingrediënten van een remake van de klassieke korte film C’était un Rendez-vous. De nieuwe versie, simpelweg Le Grand Rendez-vous, is nu gepresenteerd door Ferrari.

Net als het origineel uit de jaren zeventig is Le Grand Rendez-vous geregisseerd door Claude Lelouch. De Franse hoofdstad Parijs is echter ingeruild voor Prinsdom Monaco, terwijl de auto ook een update heeft gekregen: Leclerc bestuurt een hypermoderne hybride Ferrari SF90 Stradale – en haalt daarin snelheden tot wel 240 kilometer per uur in de smalle straten van zijn thuisstad.

Het plot is ietwat opmerkelijk, met Leclerc die onderweg naar zijn rendez-vous Prins Albert van Monaco ophaalt – inclusief mondkapje vanwege de coronamaatregelen. Eenmaal op zijn bestemming kan Leclerc echter op een bosje bloemen rekenen alvorens nu weg te rijden met de bloemiste en de mondkapjes afgaan… Enfin, de film levert mooie beelden op!