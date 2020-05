Video: Charles Leclerc heeft een rendez-vous in Monaco

Geen thuisrace vandaag voor Charles Leclerc, maar de Monegask mocht toch even door de straten van zijn woonplaats scheuren. De Ferrari-coureur reed een ronde in een SF90 Stradale voor de film Le Grand Rendez-vous van de Franse cineast Claude Lelouch.

Het was dan wel niet in een Formule 1-auto, maar Leclerc haalde op weg naar zijn ‘mysterieuze afspraakje’ alsnog snelheden tot 240 kilometer per uur in de smalle straten, die voor de filmopnames uiteraard even waren afgezet. De korte film Le Grand Rendez-vous gaat op 13 juni in première.

In de film is ook een kleine rol weggelegd voor prins Albert van Monaco. De prinsen Andrea Casiraghi en Pierre Casiraghi met zijn vrouw prinses Beatrice Borremeo en Ferrari’s bestuursvoorzitter John Elkann waren op de set aanwezig. De filmmakers benadrukken dat iedereen de coronavoorschriften heeft nageleefd en dat ze met de film een boodschap van optimisme hopen uit te sturen.