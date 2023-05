Dat Charles Leclerc in Bakoe afgelopen weekend tweemaal de pole wist te behalen is mooi, maar ze mogen zich bij Ferrari wel wat meer hoogmoedig gedragen. Dat is de mening van schrijver Koen Vergeer in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Vergeer begrijpt ook wel dat Red Bull sneller is en dat momenteel elke punt telt voor de Italiaanse stal, maar hij heeft het gevoel dat ze de schouders al laten hangen voordat de race überhaupt van start is gegaan. “Mijn kritiek op Ferrari is dat ze na zo’n goede kwalificatie gewoon een hoge borst moeten opzetten. Zo van: ‘kom maar op!’ Ferrari moet gemener worden, vecht nou gewoon eens terug. No fight, no glory.”

Nieuw sprintformat

Verder prijst Vergeer in de podcast de nieuwe opzet van het sprintweekend. “Als purist vind ik dit format best wel interessant. Je zit op het puntje van je stoel met het gevoel: ‘het moet nou wel gebeuren’. Voor de coureurs zijn de belangen allemaal verschillend. Coureurs die gebaat zijn bij chaos, die vinden dit natuurlijk mooi.”

Ook is hij fan van de kwalificatie van de sprintrace, de zogenaamde Sprint Shootout. “Dat vond ik eigenlijk het leukste moment. De tijdsdruk, het juiste moment de baan op. Dat is het goede van het kortere format. Dat de hectiek daar naar boven komt.”

Luister de gehele podcast hier terug:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."