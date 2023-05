We bespreken de Grand Prix van Azerbeidzjan met schrijver en raceliefhebber Koen Vergeer. Zijn we het eens met Max Verstappen dat we het nieuwe sprintformat maar moeten schrappen? Is Sergio Pérez stiekem toch beter dan we denken? En wat vonden we het incident in de pitstraat waarbij Esteban Ocon bijna een paar fotografen omverkegelde? Dit en meer in deze aflevering van Formule 1 Paddockpraat waarbij vanuit de redactie ook André Venema en Bas Holtkamp aansluiten.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



