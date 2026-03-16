Ferrari gaat mogelijk gebruikmaken van de onverwachte voorjaarsstop om nieuwe upgrades voor de SF-26 te testen. Door het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië ontstaat er voor het eerst sinds 2020 een maand zonder Grands Prix. Naar verluidt heeft de Scuderia besloten die tijd te benutten voor een filmdag op Monza, om een nieuw upgradepakket te evalueren. Ferrari moet het momenteel nog afleggen tegen Mercedes, maar hoopt het gat naar de kampioenschapsleiders zo snel mogelijk te dichten.

De noodzaak voor verbeteringen werd opnieuw duidelijk tijdens de afgelopen GP van China, waar Ferrari slechts één auto op het podium kreeg. Mercedes boekte ondertussen opnieuw een één-tweetje, dankzij Kimi Antonelli voor George Russell. Lewis Hamilton completeerde de top drie en behaalde daarmee zijn eerste F1-podium voor de Scuderia. Ferrari had in Shanghai al meerdere updates willen testen, waaronder de opvallende macarena-achtervleugel en nieuwe aero-elementen op de halo, maar die plannen werden deels geschrapt vanwege betrouwbaarheidszorgen en opmerkingen van de FIA over de legaliteit.

Volgens het Italiaanse Autoracer.it kiest Ferrari ervoor om in april op Monza te testen, waar het team tijdens een zogenoemde filmdag het eerste grote upgradepakket voor de SF-26 zal uitproberen. Het snelle circuit moet vooral helpen om de topsnelheid te verbeteren, een gebied waarop Ferrari momenteel terrein verliest ten opzichte van Mercedes. De lange rechte stukken op de Temple of Speed maken Monza tot de ideale locatie om te werken aan het tempo dat nodig is om het gat naar Mercedes te dichten.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.