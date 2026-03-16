McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt terug op een ’teleurstellende’ GP van China. Weinig verrassend, gezien de dubbele DNS. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri kampte in aanloop naar de start met een elektrisch mankement. Uiteindelijk kwamen beiden niet in actie en scoorden de papaja’s nul WK-punten. Met het oog op het constructeurskampioenschap is dat een kostbare mokerslag, benadrukt Stella.

Piastri en Norris hadden zich in China op respectievelijk P5 en P6 gekwalificeerd. Beiden hoopten op nieuwe punten; het gat naar topteams Mercedes en Ferrari zou in de dagen voorafgaand aan de hoofdrace al zijn verkleind, benadrukte de Australiër na afloop. McLaren zou echter geen Grand Prix-meters maken in Shanghai. Door twee verschillende elektrische problemen kwam noch Norris, noch Piastri in actie. Laatstgenoemde wacht – na een crash in de opwarmronde in Melbourne – nog altijd op zijn eerste racestart van 2026.

‘Deze punten hadden het verschil kunnen maken’

“Een teleurstellende dag”, vatte Andrea Stella samen tegenover de pers. “Het is frustrerend, want we komen hier om te racen. Vandaag moesten we echter toekijken vanuit de garage. Bij Norris werd al tijdens de voorbereiding een elektrisch probleem in de motor geconstateerd. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk onderdelen te vervangen zonder het specifieke, defecte onderdeel te hoeven wisselen”, legde hij uit. “Dat had te veel tijd gekost. Helaas was er geen manier om het probleem op te lossen, waardoor Lando’s auto in de garage moest blijven.”

“Eenmaal op de startgrid wilde Piastri’s auto ook niet meer starten”, verzuchtte de Italiaan. “Het ging om een soortgelijke storing, maar met een andere oorzaak. Het is vrij uitzonderlijk dat zich tegelijkertijd twee ernstige elektrische problemen voordoen”, benadrukte Stella. “We zullen samen met HPP (de motorafdeling van Mercedes, red.) de oorzaak van deze storingen onderzoeken.” McLaren loopt door deze dubbele DNS veel kostbare data mis, maar dat is volgens de teambaas niet de grootste zorg. “Het gebrek aan WK-punten is nog het meest nadelig”, vervolgde hij. “Hoewel Mercedes op dit moment ongenaakbaar lijkt, racen we natuurlijk om voor de beste resultaten te strijden. In dat opzicht hebben we ontzettend veel terrein verloren. Deze punten hadden aan het einde van het seizoen het verschil kunnen maken.”

De regerend wereldkampioenen staan na China op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het verschil met Haas bedraagt echter slechts één WK-punt. Kimi Antonelli en George Russell, die in Shanghai een één-tweetje boekten, hebben de voorsprong op de papaja’s inmiddels vergroot tot tachtig punten.

