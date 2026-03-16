Max Verstappen was na afloop van de GP van China opnieuw uitgesproken kritisch over alle actie op de baan. In de voorhoede klonk er uiteraard niets dan lof over de nieuwe generatie F1-auto’s, maar volgens de Nederlander hebben inhaalacties anno 2026 ‘niets met racen te maken’. Audi-teambaas Jonathan Wheatley, tevens voormalig sportief directeur bij Red Bull, nuanceert de kritiek van Verstappen. Hij begrijpt de frustratie, maar genoot zelf met volle teugen van het schouwspel in Shanghai.

Wheatley, die in zijn tijd bij Red Bull nauw samenwerkte met Verstappen, werd in de paddock in China gevraagd naar de opmerkingen van de viervoudig wereldkampioen. “Als je met de Ferrari-coureurs zou praten, zouden zij zeggen dat het een geweldige dag was”, merkte de Engelsman op. Hij had geen ongelijk. Zowel Hamilton als Leclerc was na afloop zeer positief gestemd. “Je kunt elkaar veel beter volgen en veel dichter bij elkaar komen”, aldus de Britse vedette, die zondag zijn eerste Ferrari-podium pakte. Collega Leclerc sprak eveneens van een ‘hele leuke’ race.

‘Was geen nep-racen’

“Ik moet zeggen dat het voor mij helemaal niet leek op een soort nep-racen”, lichtte Wheatley toe. “Elke coureur probeerde wel een inhaalactie te plaatsen. Ze raceten mooi en eerlijk; ik vond het een genot om naar te kijken”, concludeerde de Audi-topman. “Er waren hele bemoedigende gevechten met het oog op de nieuwe reglementen. Daarbij denk ik dat je Max’ opmerkingen ook wel kunt begrijpen als je bekijkt in welke positie hij zich bevindt.” Na een teleurstellende kwalificatie verloor Verstappen acht plaatsen bij de start. Hij vocht zich terug naar voren, maar viel uiteindelijk uit door een technisch probleem. Zelf bezwoer hij dat het gebrek aan competitiviteit zijn stemming niet beïnvloedde: “Ik had dit ook gezegd als ik had gewonnen.”

LEES OOK: Leclerc looft hernieuwde Ferrari-vorm: ‘Titelstrijd was nog nooit zó dichtbij’

Ondanks de positieve reactie van Wheatley is de Audi-teambaas bereid om na te denken over eventuele aanpassingen aan het reglement. “We zijn open en houden nauw contact met de FIA”, verzekerde hij. “Tijdens de laatste dag van de wintertests in Bahrein hebben we al verschillende oplossingen geprobeerd om te zien wat het effect zou zijn”, onthulde Wheatley. “Ik denk dat dat eigenlijk alles zegt. Als blijkt dat er iets moet veranderen, zullen we ons best doen om de FIA te helpen.”

Lees hier alles over de GP Japan

