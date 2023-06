Ferrari heeft een serie upgrades doorgevoerd voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje. Onder meer de bodemplaat en achtervleugel worden aangepast, maar veel opvallender zijn de nieuwe sidepods.

Die nieuwe sidepods zijn duidelijk geïnspireerd door Red Bull, waarmee Ferrari als laatste team het voorbeeld volgt van de regerende kampioenen.

Bij het nieuwe aero-reglement van 2022 ontstonden grofweg drie verschillende filosofieën. Je had het ‘downwashed’ concept van Red Bull, waarbij de sidepods als een soort glijbaan naar achteren lopen. Mercedes koos voor een ‘zeropods’ ontwerp, waarbij er vrijwel geen sidepods aan de auto zaten. En Ferrari koos voor een aanpak met hele brede sidepods die een soort komvorm creëerden rondom de cockpit. Vanwege die vorm werd deze aanpak ook wel een ‘badkuip’ genoemd.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en het mag duidelijk zijn dat Red Bull het betere idee had. Mercedes stapte in Monaco al af van het eigen ontwerp en nu volgt Ferrari ook in de voetsporen van Red Bull. Toch is het geen exacte kopie van het ontwerp van Adrian Newey. Bij Ferrari is de bovenkant wat vlakker en loopt hij langer door voordat hij naar beneden afbuigt. Aan de onderkant hangen de sidepods juist weer verder naar beneden dan bij Red Bull, wat aan zou moeten sluiten bij het ontwerp van de nieuwe bodemplaat.

Foto’s van de nieuwe sidepods van Ferrari (foto’s door onze verslaggever Mike Mulder)