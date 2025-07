Een F1-ster als Charles Leclerc, maar ook bekende Nederlandse coureurs als Rinus van Kalmthout, Richard Verschoor en Rocco Coronel; zomaar wat voorbeelden van talenten die in de kartsport uitkwamen in de FIA Karting Academy. Daarin komen jonge rijders uit die door nationale federaties worden aangewezen. En ditmaal telt ons land zelfs drie coureurs in één jaar.

Een seniorklasse en een juniorklasse, dat betekent dit jaar niet één maar twee vaderlandse talenten die namens de KNAF hun kunsten mogen vertonen: Devon Hagelen en Bink. Tel daarbij op de wildcard voor Eva Dorresteijn, een van de snelste kartmeiden ter wereld, en zie daar: Nederland is goed vertegenwoordigd.

‘We zien potentie’

“We staan er mooi op”, weet topsportmanager Niels Langeveld van de KNAF. “De FIA Karting Academy is alleen wel een lastige klasse met heel veel concurrentie. Er zijn zoveel deelnemers uit zoveel landen, zoveel bonden met goede talenten. Dan moet je soms ook wat geluk hebben met het materiaal, ook met het wedstrijdverloop. Maar potentie zien we zeker.”

Neem Hagelen, met 13 jaar actief in de seniorklasse van de Karting Academy. Hij heeft inmiddels twee van de drie wedstrijden van deze klasse achter de rug. Aan snelheid geen gebrek, de coureur uit Elst kwalificeerde zich zowel in Portimão (Portugal) als in Viterbo (Italië) in de top. “En hij eindigde al eens als tweede, maar werd ook gediskwalificeerd. Zonde, maar kwaliteit is er zeker”, aldus Langeveld.

Dorresteijn (15, Hengelo) viel in de eerste wedstrijd uit, maar eindigde na een mooie inhaalrace in de tweede wedstrijd als achtste. In de juniorenklasse werkte Bink van Scheijndel nog maar één wedstrijd af. In Valencia viel de dertienjarige Amsterdammer uit. Bij de senioren staat nog één wedstrijd op het programma: in Rodby, eind augustus. De junioren rijden later deze maand nog in het Duitse Mülsen en in Cremona, in Italië (eind september).

Andere kartingklassen

Overigens is de Karting Academy slechts een van de vele klassen in de karting. Hagelen, Dorresteijn en Van Scheijndel zijn dan ook zeker niet de enige Nederlandse talenten in de sport. Zo zijn er in de KZ, KZ2 en OK-junior diverse jonge landgenoten actief. De bekendste van hen is misschien wel Dean Hoogendoorn, vorig jaar door F1-team Williams toegevoegd aan het talententeam. Van de tot nu toe drie wedstrijden in de OK-junior won hij er een en stond hij beide anderen keren op het podium.

