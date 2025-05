De speciale FIA Women in Motorsport-commissie gaat dit jaar twee jonge karttalenten steunen, waaronder de Nederlandse Eva Dorrestijn (op de foto hierboven rechts). Samen met de Zuid-Afrikaanse Emma-Rose Dowling kan Dorrestijn rekenen op steun en mentorschap vanuit de FIA-commissie tijdens het aankomende FIA Karting Academy Trophy-seizoen.

De FIA Karting Academy Trophy wordt door de FIA zelf bestempeld als ‘een weg naar een carrière in de autosport’, en is onderdeel van de pogingen van het bestuursorgaan om de inclusiviteit van de sport te verbeteren. Eerder raceten Charles Leclerc, George Russell en Esteban Ocon ook in het kartkampioenschap.

De 15-jarige Dorrestijn zal meedoen in de categorie 14 – 16-jarige karttalenten, een hele nieuwe leeftijdsgroep binnen de FIA Karting Academy. Emma-Rose Dowling neemt ondertussen deel aan de OK-Junior-categorie. Dorrestijn werd vorig jaar nog achtste in de IAME Series Benelux, en werd verkozen tot beste vrouwelijke coureur binnen dat kampioenschap.

Kansen voor vrouwelijke coureurs

“De FIA zet zich in om kansen te creëren voor vrouwelijke coureurs op elk niveau. Van de basis tot de professionele competitie”, vertelt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem in het persbericht. “Het opbouwen van een inclusieve omgeving is essentieel voor het succes van de autosport op de lange termijn. Initiatieven zoals deze helpen ons om het allerbeste talent te vinden, te promoten en te helpen. Bovendien zorgen ze ervoor dat onze sport toegankelijker blijft. Dat het jongeren met verschillende achtergronden de kans biedt om hun talent te koesteren en erkenning te krijgen.”

Het FIA Karting Academy Trophy-seizoen start in mei op de Kartodromo International do Algrave, in Portugal.

(Foto credit: Lynne Greenaway)

