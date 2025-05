FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft een nieuwe presidentiële adviseur: Shaila-Ann Rao. De jurist is geen onbekende in de Formule 1, want Rao werkte eerder al als directeur juridische zaken en secretaris-generaal op interimbasis voor de FIA. Ook was de advocate adviseur voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. Op 1 mei gaat Rao aan de slag.

In haar nieuwe positie als presidentiële adviseur mag Shaila-Ann Rao FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem adviseren over onder meer de reglementaire en commerciële zaken omtrent de zeven FIA-wereldkampioenschappen. Hieronder valt ook de Formule 1. Rao is geen onbekende met de autosport. Naast haar achtergrond als jurist, heeft de advocate ook werkervaring als directeur juridische zaken bij de FIA en was ze secretaris-generaal op interimbasis bij het bestuursorgaan. Daarnaast heeft ze ook bij Mercedes gewerkt, als adviseur van teambaas Toto Wolff.

“Ik ben verheugd om Shaila-Ann Rao terug te verwelkomen bij de FIA”, zegt Ben Sulayem over de aanstelling van zijn nieuwe adviseur. “Ze heeft een uitzonderlijke staat van dienst in de mondiale autosport en zal een grote aanwinst zijn voor mij en mijn team terwijl we doorgaan met het verbeteren van de regelgevende en commerciële kaders in alle FIA-wereldkampioenschappen ten gunste van onze coureurs, teams en FIA Member Clubs. Ze zal me ook adviseren over zaken die betrekking hebben op alle promotors van de FIA-wereldkampioenschappen.”

Controverses

De aanstelling van Rao komt na een reeks van controverses en leegloop binnen de FIA. Vicevoorzitter Robert Reid stapte begin april nog op, vanwege een ‘fundamentele breuk in de bestuursnormen’ binnen de FIA. Eind 2024 vertrokken onder meer F1-wedstrijdleider Niels Wittich, F2-wedstrijdleider Janette Tan en steward Tim Mayer bij het bestuursorgaan. Sportief directeur Steve Nielsen en technisch directeur van de eenzitters Tim Goss moesten eerder al vertrekken.

