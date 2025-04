FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem maakte onlangs bekend dat hij wil terugkomen op de strenge en tevens controversiële regels rondom schelden. Nadat hij in 2024 al had aangekondigd strenger te willen optreden tegen coureurs die scheldwoorden gebruiken tijdens officiële persmomenten, dreigde de FIA dit jaar met torenhoge boetes voor grof taalgebruik. Naar aanleiding van feedback van coureurs wil Sulayem nu terugkomen op deze strikte regelgeving.

Gedurende de winterstop werd de beruchte Bijlage B toegevoegd aan de Internationale Sportcode van de FIA. Hierin staat beschreven welke straffen coureurs riskeren wanneer zij scheldwoorden gebruiken of andere uitingen doen die de FIA moreel zou kunnen schaden of die afbreuk doen aan de normen van de organisatie. Bij een eerste overtreding krijgt men een boete van tienduizend euro; bij een tweede vergrijp stijgt dat bedrag naar liefst twintigduizend euro. Bij een derde overtreding riskeren coureurs een boete van dertigduizend euro, aftrek van WK-punten en zelfs een schorsing.

In 2024 trad de FIA al hard op tegen vloekende coureurs. Zo kreeg Max Verstappen een taakstraf opgelegd omdat hij het woord fucked gebruikte tijdens een officiële persconferentie. Ferrari-coureur Charles Leclerc kreeg later een geldboete voor een vergelijkbaar vergrijp. Dit jaar zijn er binnen de Formule 1 nog geen coureurs gestraft onder de nieuwe, strengere regels. Rallycoureur Adrien Fourmaux kreeg onlangs wél een boete, nadat hij een scheldwoord had gebruikt in een televisie-interview.

Sulayem draait bij

Het leidde uiteraard tot veel verontwaardiging onder coureurs. Bovendien werden de nieuwe regels binnen de Formule 1 al bij invoering bekritiseerd. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem wil na ‘constructieve feedback’ – zeg maar gerust een golf aan negatieve reacties – terugkomen op de straffen rondom vloeken. “Naar aanleiding van constructieve feedback van coureurs overweeg ik om verbeteringen aan te brengen in Bijlage B,” schreef hij op Instagram. “Als voormalig coureur begrijp ik, beter dan de meeste mensen, aan welke eisen zij moeten voldoen.”

LEES OOK: Aston Martin plukt vruchten van nieuwe windtunnel: ‘Heeft ons de ogen geopend’

“Bijlage B is een belangrijk onderdeel van de Internationale Sportcode en speelt een cruciale rol bij het toegankelijk houden van de sport,” voegde hij eraan toe. “Mensen maken de regels en mensen kunnen de regels verbeteren. Dit principe van continue verbetering is iets waar ik altijd in heb geloofd en vormt de kern van alles wat we bij de FIA doen.” De FIA heeft de Formule 1-coureurs eerder al duidelijk gemaakt dat grof taalgebruik in het heetst van de strijd niet strafbaar is.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.