De FIA is de coureurs en teams enigszins tegemoet gekomen met een belangrijke regelwijziging in de aanloop naar de kwalificatie voor de GP van Japan, die komend weekend op het programma staat. De wijziging heeft betrekking tot het energiemanagement.

Het managen van de batterij is sinds de introductie van het nieuwe motorreglement onderwerp van discussie, zeker nadat al rond de openingsrace van het seizoen in Melbourne pijnlijk duidelijk werd dat coureurs zelfs in de kwalificatie van het gas af moesten om de batterij weer op te laden. Max Verstappen was één van de grootste criticasters en sprak onder andere van ‘Formule E op steroïden’, maar ook veel andere coureurs roerden zich.

De Formule 1 werkt achter de schermen aan langere ­termijnoplossingen, die mogelijk al tijdens de GP van Miami begin mei concreet worden gemaakt. Met het oog op Japan wilde men echter niet wachten met het aanleggen van een noodzakelijk noodverband. Immers, er wordt verwacht dat het circuit van Suzuka de auto’s blootstelt aan risico’s van energietekorten, omdat er niet veel zware remzones zijn waar de batterijen gemakkelijk kunnen worden opgeladen. Er bestond dan ook de vrees dat de ronde gedomineerd zou worden door de noodzaak tot veel ‘super clipping’, oftewel het plotseling verlies van energie doordat de batterij leeg raakt.

Statement FIA

De FIA komt de coureurs nu enigszins tegemoet door de impact van de batterij in de kwalificatie iets te verkleinen. In een statement van de FIA valt het volgende te lezen:

“Na overleg tussen de FIA, F1-teams en de motorfabrikanten is, met unanieme steun van alle fabrikanten, een kleine aanpassing doorgevoerd voor het energiemanagement in de kwalificatie voor de GP van Japan. Om ervoor te zorgen dat de beoogde balans tussen energie-inzet en performance van de coureur behouden blijft, mag er in de kwalificatie geen 9,0 megajoule, maar 8,0 megajoule aan energie worden teruggewonnen. Deze aanpassing weerspiegelt feedback van coureurs en teams, die het belang hebben benadrukt van een uitdaging in de kwalificatie.”

De FIA stelt daarnaast dat er in haar ogen ook lichtpunten zijn. “De FIA merkt op dat de eerste evenementen onder de reglementen van 2026 operationeel succesvol zijn verlopen. De FIA, samen met de F1-teams en motorfabrikanten, blijft zich inzetten voor verdere ontwikkelingen op het gebied van energiemanagement, waarbij in de komende weken verdere gesprekken gepland staan.”

