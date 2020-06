FIA legt gedragscode voor coronatijd vast

Tijdens een lange (video)vergadering heeft de World Motor Sport Council van de FIA overeenstemming bereikt over hoe er moet worden omgegaan met het coronavirus in de autosport.

De FIA heeft richtlijnen opgesteld voor de herstart van het autosportseizoen, onder leiding van Gérard Saillant, de voorzitter van de medische commissie. Daarbij heeft de FIA adviezen gevraagd aan verschillende gezondheidsorganisatie om evenementen veilig en verantwoord te kunnen laten plaatsvinden.

FIA-president Jean Todt kondigde tijdens een persconferentie voorafgaand aan de conferentie aan dat de FIA via het #PurposeDrive-programma zich gaat inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit omvat gezondheid, veiligheid, economie, milieu, opleiding, diversiteit en het betrekken van alle bevolkingsgroepen bij zijn activiteiten.

De WMSC bevestigde bovendien dat de eerste acht etappes van het Formule 1-kampioenschap zijn goedgekeurd. Over het vervolg van het seizoen is nog niets bekendgemaakt. Eerder ging de WMSC al akkoord met de reglementen tot en met 2022. Binnenkort volgt meer overleg met de teams en motorfabrikanten om hier nadere invulling aan te geven.

De aanpassingen voor dit seizoen hebben vooral betrekking tot de coronapandemie. Zo krijgen de stewards de mogelijkheid om vanaf een andere locatie te werken als dat nodig is, worden de curfew-tijden afgestemd op de social distancing-maatregelen (niet meer dringen bij de poort zoals op de foto), wordt het aantal mensen op de startgrid beperkt en zijn er verschillende procedures vastgelegd om alles te laten voldoen aan de beperkingen die gelden vanwege het coronavirus.

Op technisch gebied zijn er nog wat details gewijzigd op de lijst van gehomologeerde onderdelen en beperkingen op het gebied van testen van aerodynamica. Ook wordt in 2021 uit kostenoogpunt een limiet ingesteld voor het aantal versies van motorsoftware en specificaties van olie en brandstof.

Wat beteft de andere raceklasses, valt vooral op dat de kalender voor het nieuwe Formule E-seizoen is vastgelegd. Dit zal pas in 2021 van start gaan en wel op 16 januari in Chili. Daarna volgen races in Mexico, Saoedi-Arabië, China, Italië, Frankrijk, Monaco, Zuid-Korea, Duitsland, Amerika en eind juli wordt het seizoen afgesloten met twee races in de Britse hoofdstad Londen. Eén locatie moet nog worden vastgelegd. Het goede nieuws is dater vooralsnog slechts één race in Berlijn op de planning staat. In augustus wordt het lopende seizoen daar afgerond met zes races in acht dagen.