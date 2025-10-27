De FIA baarde opzien toen het in de slotronden van de GP in Mexico nog een virtuele safety car vorderde. Max Verstappen zat Charles Leclerc op de hielen, maar kreeg door de neutralisatie niet de kans om de Monegask daadwerkelijk in te halen en de tweede plaats te claimen. De Nederlander berustte in P3, maar volgens kenners had hij eigenlijk recht op meer – zo vindt oud-kampioen Jacques Villeneuve het ‘gênant’ dat de FIA tijdens zo’n cruciaal duel ingrijpt.

Lando Norris heroverde in Mexico-Stad de leiding in het wereldkampioenschap – zij het nipt. Het verschil met teamgenoot Oscar Piastri bedraagt slechts één punt. Max Verstappen is ondertussen 36 WK-punten verwijderd van de koppositie. De achterstand had nóg kleiner kunnen zijn, ware het niet dat een late virtuele safety car hem ervan weerhield de tweede plaats op te eisen. Met nog vier raceweekenden te gaan, kan deze keuze van de FIA dus beslissend zijn voor het verdere verloop van de titelstrijd.

Jacques Villeneuve oordeelde dat de FIA hier een fout maakte en het duel om de tweede plaats verpestte. In een vernietigend bericht op sociale media haalde hij hard uit naar de wedstrijdleiding. “Er staat een titel op het spel”, schreef de Canadees. “De ontknoping nadert, het is een geweldige strijd.”

‘Houd ook rekening met de miljoenen kijkers’

“Lando Norris was het hele weekend onberispelijk”, aldus Villeneuve. “Hij reed zoals hij vorig jaar reed, toen hij het opnam tegen Verstappen. Als hij dit momentum vasthoudt, heeft hij een zeer goede kans op het kampioenschap. Vooral omdat zijn teamgenoot nog steeds een beetje in de problemen zit”, richtte de oud-coureur zich tot Piastri. “Hij herstelde zich enigszins in de race, pakte wat punten en redde het weekend, maar hij is nog steeds niet op het niveau dat hij zou moeten zijn – het niveau dat dat hij eerder in het seizoen wél was.”

“En dan Verstappen die, ondanks een zwaar weekend, echt een paar goede punten wist te scoren”, vervolgde Villeneuve. “Hij wist weer dichter bij de leiding in het kampioenschap te komen. Desalniettemin was het een chaotische race, vooral bij de start. Ik vraag me af hoe willekeurig de straffen zijn die worden uitgedeeld. Soms grijpt de FIA in, soms niet. Het is een beetje verwarrend. Het ergste van al was de virtuele safety car”, benadrukte de Canadees. “Die werd gevorderd met nog twee ronden te gaan, toen er op de baan mooie duels werden uitgevochten. Dat was een beetje gênant. De auto van Sainz was volledig van de baan, op het langzaamste deel van het circuit. Er was geen enkele reden om in die laatste twee ronden nog in te grijpen. Er kijken zoveel miljoenen mensen naar zo’n race; daar moet je ook rekening mee houden.”

