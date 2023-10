De FIA heeft inzicht gegeven in de nieuwe regels voor de Formule 1 voor 2024. Een van de wijzigingen in die reglementen betreft de filmdagen die de teams krijgen.

Voorafgaand aan elk seizoen krijgen de verschillende teams de kans om een of meerdere filmdagen te houden. Tijdens die dagen kunnen ze hun auto een circuit op laten gaan om wat beelden te schieten. Deze beelden mogen de teams dan gebruiken voor marketing en om hun profiel wat op te krikken.

Tenminste, dat is het officiële idee van zo’n filmdag. In de praktijk is het vaak ook een mooie kans om alvast even kennis te maken met de nieuwe auto. Veel teams vinden de officiële testdagen namelijk nogal kort (dit seizoen slechts anderhalve dag per coureur). Daarom wordt de filmdag vaak ook extra benut als privé test, zonder andere teams op de baan en zonder de argusogen van de pers en het grote publiek.

In totaal mochten de teams twee sessies van elk 100 kilometer inzetten voor de filmdagen. Dat gaat volgend jaar veranderen. De totale afstand die teams mogen afleggen tijdens een filmdag wordt verdubbeld, naar dus 400 kilometer. Wel moeten de dagen anders worden ingedeeld. Eerder was het toegestaan om beide sessies op dezelfde dag te doen. Vanaf volgend jaar mag dat niet meer en moeten de teams dus meerdere dagen inplannen.

