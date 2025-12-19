De FIA heeft de officiële inschrijflijst voor het Formule 1-seizoen 2026 bekendgemaakt. Daarmee zijn alle teams, coureurs en startnummers bevestigd voor het eerste jaar van de nieuwe technische reglementen.

Hoewel Audi in 2026 officieel zijn intrede doet als fabrieksteam, blijft de juridische entiteit Sauber Motorsport AG op de FIA-lijst vermeld. De inschrijving gebeurt onder de naam Audi Revolut F1 Team, zoals eerder aangekondigd na de bekendmaking van Revolut als titelsponsor.

Ook bij McLaren is sprake van een naamswijziging. De regerend wereldkampioen zal officieel deelnemen als McLaren Mastercard F1 Team. Haas verschijnt voortaan op de grid als TGR Haas F1 Team, na het sluiten van een titelsponsordeal met Toyota Gazoo Racing.

Nummer 3 voor Max Verstappen

De entry list bevestigt daarnaast enkele verwachte wijzigingen in startnummers. Wereldkampioen Lando Norris maakt in 2026 de overstap van nummer 4 naar het prestigieuze startnummer 1. Max Verstappen rijdt – zoals al bekend – voortaan met nummer 3, terwijl debutant Arvid Lindblad voor nummer 41 heeft gekozen bij Racing Bulls.

De grootste toevoeging aan het veld is Cadillac. Het Amerikaanse team keert na een jaar afwezigheid terug op de grid en zet Sergio Pérez en Valtteri Bottas in als vaste coureurs.

Hieronder de volledige Formule 1-deelnemerslijst voor 2026, zoals gepubliceerd door de FIA:

Volledige FIA F1-entry list 2026:

McLaren Mastercard F1 Team

#1 Lando Norris

#81 Oscar Piastri

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

#63 George Russell

#12 Andrea Kimi Antonelli

Oracle Red Bull Racing

#3 Max Verstappen

#6 Isack Hadjar

Scuderia Ferrari HP

#16 Charles Leclerc

#44 Lewis Hamilton

Atlassian Williams F1 Team

#23 Alexander Albon

#55 Carlos Sainz

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

#41 Arvid Lindblad

#30 Liam Lawson

Aston Martin Aramco Formula One Team

#18 Lance Stroll

#14 Fernando Alonso

TGR Haas F1 Team

#31 Esteban Ocon

#87 Oliver Bearman

Audi Revolut F1 Team

#27 Nico Hülkenberg

#5 Gabriel Bortoleto

BWT Alpine Formula One Team

#10 Pierre Gasly

#43 Franco Colapinto

Cadillac Formula 1 Team

#11 Sergio Pérez

#77 Valtteri Bottas

