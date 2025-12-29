De FIA heeft aangekondigd dat vanaf het seizoen 2026 de kosten voor het indienen van protesten, revisies en technische onderzoeken aanzienlijk zullen stijgen. Het besluit volgt op een reeks incidenten in de afgelopen twee jaar, waarbij F1-teams veelvuldig beroep deden op de procedures, vaak met minimale kans op succes. Het doel van de nieuwe FIA-maatregel is duidelijk: futiliteiten ontmoedigen en de snelheid van racebeslissingen verbeteren.

Volgens de onlangs goedgekeurde conceptregels van het sportreglement, besproken tijdens de decembervergadering van de World Council van de FIA, moeten teams vanaf 2026 rekening houden met een aanzienlijk hoger depositobedrag, dat in geval van een succesvol protest wordt terugbetaald. De kosten worden bovendien meegenomen binnen het budgetplafond van de teams.

Naast de verhoging van de tarieven voor protesten worden ook de kosten voor technische onderzoeken van rivaliserende bolides opgevoerd, evenals voor verzoeken tot herziening, die vanaf volgend jaar op 20.000 euro per verzoek komen te liggen. Het pakket maatregelen moet het sportieve proces in de Formule 1 strenger, transparanter en verantwoordelijker maken. Met deze stap hoopt de FIA dat teams selectiever zullen omgaan met protesten en dat race-uitslagen sneller en definitiever kunnen worden vastgesteld.

