Vanaf de vijfde startplek werkte Max Verstappen aan een indrukwekkende opmars tijdens de GP van Mexico-Stad. In de slotfase van de race had de Nederlander zicht op de tweede plaats, achter de gedoodverfde winnaar Lando Norris. Op versere banden legde hij Charles Leclerc – op dat moment tweede – het vuur aan de schenen, maar een virtuele safetycar gooide roet in het eten. In een nieuw statement verdedigt de FIA deze late VSC.

Op sociale media hekelden fans de keuze van de wedstrijdleiding om de race – midden in een cruciaal duel – te neutraliseren. De FIA riep de VSC uit na de uitvalbeurt van Carlos Sainz. De Spanjaard had zijn Williams echter keurig naast de baan geparkeerd, op een plek waar de bolide geen gevaar vormde voor de overige coureurs. Volgens veel kenners had een gele vlag bij de ingang van het stadiongedeelte van het Autódromo Hermanos Rodríguez volstaan – temeer omdat Verstappen dan de rest van de baan had kunnen benutten om Leclerc aan te vallen.

De ingreep kostte Verstappen zodoende kostbare WK-punten. Nu de titelstrijd zich richting een zinderende ontknoping beweegt, kan deze derde plaats de Nederlander nog duur komen te staan. De FIA bracht na afloop van de race een verklaring naar buiten, waarin ze de beslissing verdedigde. Volgens de organisatie was het ingrijpen gebaseerd op de informatie die de marshals hadden doorgegeven. “De auto van Sainz begon te roken en de racecontrol ontving meldingen van brand”, luidde het statement. “Daarom moesten de marshals ingrijpen om de auto veilig te bergen.”

