FIA verbiedt onofficiële kleding op podium, alleen teamkleding toegestaan

De FIA verbiedt coureurs om onofficiële kleding te dragen na afloop van een race en tijdens de podiumceremonie. Het is een reactie op het shirt van Lewis Hamilton in Mugello, waar hij een shirt met de tekst “Arrest the cops who killed Breonna Taylor” droeg.

Vanaf heden moeten coureurs tijdens de gehele procedure na afloop van een race hun racepak aanhouden, met de rits tot aan de nek. De top drie mag tijdens de podiumceremonie en de interviews na de race alleen maar ‘gekleed blijven in hun racepak’. Het racepak moet dan ook geritst zijn tot aan de nek en mag dus niet ergens rond de heupen hangen. Daarnaast moeten alle coureurs die de finishlijn halen tijdens de interviews in het vierkantje en de persconferentie na de race ‘gekleed blijven in het uniform van het team’.

Hamilton droeg op Mugello voorafgaand aan de race en tijdens de podiumceremonie een shirt met de tekst “Arrest the cops who killed Breonna Taylor” voorop, met achterop de tekst “Say her name” gevolgd door een foto van haar. De FIA besloot daarop te onderzoeken wat voortaan als ‘acceptabel’ wordt gezien omdat de actie van Hamilton tot de nodige commotie leidde.

Hamilton zelf gaf tijdens de persconferentie op donderdag aan geen spijt te hebben van het shirt. “Ik heb sindsdien niet met de FIA gesproken”, zei Hamilton. “Ik heb er geen spijt van. Ik volg mijn hart. Het is iets dat nog nooit gedaan is in de Formule 1. Het gaat hier om mensenrechten. Daar moeten we voor strijden. We moeten blijven pushen voor gelijkheid”, aldus de Brit.

“Ze zijn intelligent, dus ik hoop dat ze het begrijpen”, doelde Hamilton op de FIA. “Als een organisatie en business hebben ze natuurlijk wel een limiet, ze willen iedereen tevreden stellen en het juiste doen. Het is een leerproces voor iedereen. De wereld en met name de jongere generatie is zich ervan bewust dat er verandering nodig is. Het gesprek dat in Mugello begon was misschien nooit begonnen als ik het niet had gedragen. Ik zal met ze blijven werken, of ik het nou eens ben met ze of niet. We moeten een gemene deler vinden”, aldus Hamilton.