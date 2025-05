De FIA heeft vandaag belangrijke wijzigingen aangekondigd in haar sportreglement. Met de herziening wil de internationale autosportfederatie komen tot een eerlijkere en realistischere aanpak van disciplinaire straffen. Dat is op zich goed nieuws voor de Formule 1-coureurs, die echter wel sportieve sancties opgelegd kunnen krijgen voor zogenoemd respectloos gedrag.

De meest in het oog springende verandering is de halvering van de maximale boete die stewards kunnen opleggen bij overtredingen: van €10.000 naar €5.000. Dit geldt voor alle FIA-wereldkampioenschappen, waaronder dus de Formule 1.

Een andere opvallende wijziging is dat er voortaan onderscheid wordt gemaakt tussen uitlatingen van coureurs in ‘gecontroleerde’ en ‘ongecontroleerde’ omgevingen. Oftewel: de FIA erkent voortaan dat een coureur die vlak na een race in de hitte van het moment iets zegt, anders beoordeeld moet worden dan wanneer hij zich uitspreekt in een persconferentie of interview. Volgens de FIA helpt dit de stewards om genuanceerder te oordelen.

FIA-steward Garry Connelly, in het persbericht van de FIA: “Stewards krijgen hiermee de handvatten om beter te differentiëren tussen incidenten op en naast de baan. Het blijft uiteraard belangrijk dat we rechtvaardig blijven, maar er is nu meer ruimte voor context en verzachtende omstandigheden.”

Wel sportieve straffen bij respectloos gedrag

Nieuw is verder dat het beledigen of intimideren van officials voortaan niet langer met een geldboete wordt bestraft, maar met een sportieve sanctie, bijvoorbeeld een tijdstraf of gridpenalty. Daarmee sluit de FIA onder voorzitterschap van Mohammed Ben Sulayem (foto) zich aan bij andere grote sportorganisaties zoals FIFA en de NFL. Racistische of discriminerende opmerkingen blijven hard aangepakt worden.

De aanpassingen gaan in na goedkeuring door de World Motor Sport Council via een e-vote.

