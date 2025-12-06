FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem liet meteen na de pole position van Max Verstappen voor de GP van Abu Dhabi weten onder de indruk te zijn van de koelbloedigheid van de viervoudig wereldkampioen Formule 1. “Zijn mentale kracht is ongekend. Max is op de baan volledig gefocust. Het is altijd om in een weekend je emoties onder controle te houden, anders sluipen er fouten in. Hij beheerst dat”, aldus Ben Sulayem tegen Formule1.nl.

De FIA-voorzitter spreekt van een prachtige climax van het seizoen en pure promotie voor de sport. Morgen wordt in de laatste race van het seizoen de wereldtitelstrijd beslist met nog drie kanshebbers voor de titel: Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri.

“Maar”, zo voegde Ben Sulayem eraan toe, “ik ben niet jaloers op de drie coureurs vanwege de enorme spanning en hoe ze vannacht zullen slapen. Datzelfde geldt voor de betrokken teambazen, de engineers en alle andere teamleden. De hele wereld kijkt toe, de druk en spanning zijn ongelooflijk. Tegelijkertijd, dat maakt onze sport uniek. Ik hoop dat de beste wint. Wie dat is? Dat zal ik nooit zeggen. Als FIA-voorzitter kan ik geen voorkeur uitspreken.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.