Jim Farley, de Amerikaanse CEO van Ford, is lovend over Max Verstappen en zijn rol binnen het Red Bull-Ford project richting de nieuwe motorreglementen van 2026. Volgens Farley is Verstappen ‘één van de meest belangrijke onderdelen voor het succes van de Red Bull-Ford motor.’

Red Bull Powertrains en Ford werken achter de schermen hard aan de ontwikkeling van de nieuwe hybride krachtbron. Jim Farley benadrukt in een interview met Sky Sports dat Verstappen van onschatbare waarde is. Niet alleen vanwege zijn prestaties op de baan, maar vooral door zijn betrokkenheid achter de schermen. “Bij Ford zijn we dit jaar meer respect voor Verstappen gaan krijgen. De manier waarop hij rust brengt, is bijzonder.”

‘Technische achtergrond’

Farley prijst ook Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies: “Laurent is een persoon met een technische achtergrond en dat is exact wat we nodig hebben voor 2026. Wij staan volledig achter hem en ik voel dat het hele team dat doet.”

Red Bull-teambaas Mekies benadrukt op zijn beurt dat het in de aanloop voor 2026 niet draait om vroege successen, maar om een structurele aanpak: “Het gaat niet om wie in januari tijdens de tests bovenaan staat. Het draait om wie het fundament op orde heeft en het project op de juiste manier verder ontwikkelt. We doen het op de Red Bull-Ford manier.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.