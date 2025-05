Volgens Mark Rushbrook, hoofd van Ford Performance Motorsports, ligt de ontwikkeling van de Red Bull-motor voor 2026 nog steeds op schema. Met ingang van de nieuwe reglementen gaat de Oostenrijkse renstal in zee met de Amerikaanse autogigant – eerder dit jaar werd Red Bull Ford Powertrains al in het leven geroepen. Ondanks geruchten over problemen met de nieuwe aandrijflijn zou alles volgens plan verlopen.

Red Bull beëindigt eind dit jaar de succesvolle samenwerking met Honda om vanaf 2026 een eigen motor te ontwikkelen met behulp van Ford. De nieuwe reglementen schrijven voor dat Formule 1-auto’s het vermogen gelijk moeten verdelen over een interne verbrandingsmotor en een elektrische batterij – een behoorlijk ingewikkeld hybridesysteem dus. Onlangs gingen er geruchten dat Red Bull moeite heeft met de ontwikkeling van een dergelijke motor, al verzekerde Mark Rushbrook in een interview met het Britse Autosport dat alles op schema ligt.

“Het wordt elke dag beter”, aldus Rushbrook. “Over het algemeen liggen we op schema met wat we leveren voor de ontwikkeling van de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Uiteraard is er nog veel werk te verzetten en valt er nog veel te bewijzen op het gebied van duurzaamheid, maar wat betreft het partnerschap overtreft Red Bull onze verwachtingen.” De Amerikaan kon wel bevestigen dat Ford meer bijdraagt aan het project dan aanvankelijk verwacht. “Onze initiële focus lag vooral op de elektrische kant van het verhaal”, legde hij uit. “Maar met wat we kunnen bouwen in onze geavanceerde productiefaciliteit is het al meer dan dat – we kunnen echt bijdragen aan de algehele ontwikkeling.”

Ervaren personeel

“We maken letterlijk elke dag onderdelen en sturen dagelijks onderdelen naar de testcentra in Milton Keynes”, onthulde hij trots. “Veel daarvan gaan ook daadwerkelijk in productie. Het stelt onze mensen en onze faciliteiten op de proef en dwingt ons om dingen te proberen die we nooit eerder hebben gedaan. De kwaliteitscontrole en de vereiste precisie waren nog nooit zo belangrijk. We hebben veel geleerd en zijn erin geslaagd om aan die eisen te voldoen.”

Zo vormt de Formule 1 een grotere uitdaging dan andere autosportklassen waar Ford bij betrokken is geweest, ook omdat rivalen als Mercedes en Ferrari veel meer ervaring hebben en in de loop der jaren een enorme hoeveelheid expertise hebben opgebouwd. Om die reden hebben de Amerikanen ook veel kennis ingekocht van andere teams. “Het is helemaal opnieuw opgebouwd, maar wel met ervaren mensen die al in de Formule 1 hebben gezeten”, legde Rushbrook uit. “Dat gezegd hebbende, zijn er ook nieuwe mensen of mensen met minder ervaring.”

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Red Bull-teambaas Christian Horner tijdens de seizoenslancering van Ford Performance (Red Bull Content Pool)

Teambaas Christian Horner gaf eerder toe dat het ‘uitdagend’ zal worden voor Red Bull en Ford om het op te nemen tegen de gevestigde fabrikanten. “We halen al onze interne doelstellingen, maar er zijn altijd uitzonderingen toch?”, reageerde Rushbrook desgevraagd. “Je haalt immers nooit honderd procent. Maar wat betreft het halen van onze cijfers qua vermogen, absoluut. Het zijn de duurzaamheidstests waar we nu aan moeten voldoen. De realiteit van het project is dat je daar nooit perfect aan kunt voldoen. Gelukkig weet je dat dat gaandeweg gaat gebeuren en is het een kwestie van hoe je daarop reageert.”

Nieuwe machtsverhoudingen

Voorlopig is het lastig om een duidelijk beeld te schetsen van de machtsverhoudingen tussen de verschillende fabrikanten. “Je weet niet waar ze staan”, lichtte Rushbrook toe. “Totdat je de motoren onder dezelfde omstandigheden test, weet je het gewoon niet. Er wordt wel gespeculeerd over wie waar staat, maar eerlijk gezegd kan niemand daar echt uitspraken over doen.” Volgens de laatste geruchten heeft Mercedes voorlopig de beste papieren. Horner noemde de Duitse autogigant eerder “zelfverzekerd” met het oog op de nieuwe reglementen.

Rushbrook ziet eveneens vertrouwen bij de Silberpfeilen, al benadrukt hij dat alle motorontwikkelaars verschillende strategieën kunnen hanteren. “Binnen de regels kun je beslissen wat er mogelijk is”, besloot hij. “Wij hebben gezegd: ‘Dit is wat we kunnen doen en dit is de weg ernaartoe’. Maar mogelijk heeft Mercedes of Ferrari iets heel anders bedacht. Dat kan goed of slecht uitpakken voor ons. Iedereen kan zeggen dat ze op schema liggen, maar dat zegt niets over hun ontwikkeling.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.