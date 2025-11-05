Formule 1 heeft vandaag bekendgemaakt dat de samenwerking met Heineken, die sinds 2016 loopt, wordt verlengd en uitgebreid. Als hoogtepunt van de samenwerking wordt nu ’s werelds allereerste Formule 1-seizoensticket geïntroduceerd, waarmee één gelukkige fan en een introducee elke Grand Prix van het seizoen kunnen bijwonen.

Het nieuwe meerjarige contract onderstreept de belangrijke rol die Heineken sinds 2016 speelt in het ‘vieren en versterken van het spektakel’ van de Formule 1. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in zijn nopjes met de hernieuwde samenwerking. “Al bijna tien jaar staat Heineken naast Formule 1 met een gedeelde passie om een ongeëvenaarde ervaring en spektakel voor onze fans te creëren”, zegt hij. “In de autosport zit innovatie in ons DNA, dus ik ben enthousiast dat Heineken blijft verleggen in het betrekken van fans en hen nog dichter bij de actie brengt.”

Seizoensticket

In het voetbal zijn seizoenkaarten al lang onmisbaar, maar nu introduceert de Formule 1 samen met Heineken ’s werelds eerste seizoensticket. Eén gelukkige fan en een introducee, bijvoorbeeld een goede vriend of familielid, krijgen hiermee toegang tot elke Grand Prix op de kalender, inclusief reizen en accommodatie. “Echt een once-in-a-lifetime avontuur”, verzekert Dolf van den Brink, CEO & Voorzitter van de Raad van Bestuur bij Heineken.

De eerste houder is Brandon Burgess, die wereldwijd de aandacht trok van fans en media met zijn ambitieuze poging om in 2025 elke race bij te wonen binnen een beperkt budget, terwijl hij een fulltime baan combineerde. Volgend jaar biedt Heineken een fan de kans om dit unieke seizoensticket te bemachtigen voor zichzelf en een introducee, persoonlijk overhandigd door niemand minder dan Heineken 0.0 Global Brand Ambassador Max Verstappen.

Fanbeleving en branding

Daarnaast zal de F1 Fan Zone, nu gepresenteerd door Heineken 0.0, tijdens elk raceweekend nieuwe fysieke installaties en opvallende branding omvatten. Het biermerk behoudt, net als dit seizoen, de naamsrechten van drie Grands Prix per jaar.

Heineken lanceert bovendien de campagne ‘Heineken Star Fans’, waarmee de beste fans van het seizoen in het zonnetje worden gezet. Dit gebeurt via een online contentreeks, speciale pagina’s op F1.com, prijzen en exclusieve wedstrijden.

