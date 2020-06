Formule 1 lanceert zes nieuwe live tv-graphics

Het is alweer even geleden dat er geracet werd, maar kent u de ‘kans op inhalen’- of bandenslijtage-graphic nog? De Formule 1 introduceert dit seizoen zes nieuwe live tv-graphics die meer inzicht moeten bieden in de onderlinge verhoudingen van de auto’s en coureurs. Net als bovengenoemde graphics zal de Formule 1 daarvoor opnieuw samenwerken met Amazon Web Services.



De Formule 1 lanceert doorheen het seizoen 2020 zes nieuwe graphics om de kijker van extra informatie te voorzien. De graphics zullen niet gelijktijdig in gebruik worden genomen, maar worden verspreid over het seizoen. In Oostenrijk introduceert de Formule 1 de ‘Car Performance Score’. Dat is een score gebaseerd op variabelen die rekening houden met de sterktes en zwaktes van de auto, zoals grip, vermogen, downforce en weerstand. Met een score op 10 wordt berekend hoe goed een auto zou zijn.

Vanaf de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone, de vijfde race van het seizoen, wordt ook de ‘Ultimate Driver Speed Comparison’-graphic in gebruik genomen. Hiermee wordt het mogelijk om de huidige coureurs te vergelijken met coureurs uit het verleden. Voorlopig kan men vergelijken met coureurs vanaf 1983.

Eind augustus, tijdens de Grote Prijs van België, maakt de ‘High-speed/Low-Speed Corner Performance’ zijn intrede. Deze statistieken laten zien hoe coureurs presteren in snelle (>175 km/u) en langzame (<125 km/u) bochten.

Op de drie andere nieuwigheden is het wachten tot het tweede deel van het seizoen, wat de Formule 1 nog voor de start in Oostenrijk hoopt bekend te maken. Welke graphics dat zullen zijn is wel al bekend: ‘Driver Skills Rating’, ‘Car/Team Development and Overall Season Performance’ en tot slot ‘Qualifying and Race Pace Prediction.’

