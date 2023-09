De Formule 1 heeft sinds 2018 de handen ineengeslagen met Amazon Web Services (AWS). Met deze technische partner ondergaat de sport een ware transformatie. “De auto’s zijn tegenwoordig volgehangen met 200 tot 300 sensoren die alles meten.”

Tijdens een raceweekend wordt er ontzettend veel data gegeneerd door Formule 1-bolides. Deze data zijn van groot belang voor de teams. Niet alleen om de status van de auto te monitoren, maar ook om strategische beslissingen te nemen. Liberty Media, Formule 1’s rechtenhouder, begreep als geen ander dat deze data ook de betrokkenheid van de fans zou vergroten. In Amerika had het mediabedrijf immers al een lange geschiedenis in de sport waarbij dit al succesvol werd toegepast. Niet lang nadat het de rechten van de koningsklasse in handen had gekregen, ging Liberty op zoek naar een partner die de enorme hoeveelheid data op een inzichtelijke manier kon tonen aan de fans. De keuze viel daarbij op AWS.

Luuk Figdor, Principal Sports Technology Advisor bij AWS, is er verantwoordelijk voor dat deze samenwerking zo goed mogelijk verloopt. Naast de Formule 1 werkt de Nederlander wereldwijd met andere grote sportklanten van Amazon. Denk hierbij aan de Bundesliga, de NFL, NHL en de PGA. In zijn rol helpt hij de klanten te innoveren met de technologie binnen hun organisatie. Daarnaast is er ook een aantal Formule 1-teams dat gebruik maakt van de diensten van AWS, zoals Ferrari en in het verleden Sauber, het huidige Alfa Romeo.

“Technologie wordt steeds gangbaarder en goedkoper om te gebruiken. Door de innovatie binnen bijvoorbeeld machine learning is er meer mogelijk”, steekt Figdor van wal. “Daarnaast kunnen we vandaag de dag steeds meer datapunten opslaan. Als je kijkt naar het begin van de Formule 1, zo’n 70 jaar geleden, was de stopwatch het eerste datapunt. Tegenwoordig is de auto volgehangen met sensoren. Je hebt het dan over 200 tot 300 sensoren die alles meten: van de stuurhoek tot de uitslag van het gas- en rempedaal, van de bandenslijtage tot de staat van de motor en ga zo maar door. Dat zijn ongeveer 1,1 miljoen datapunten die per seconde door de auto worden gegenereerd.”

Op sommige dagen wordt er nóg meer data vergaard, zoals hier door Sergio Pérez tijdens de training in Silverstone eerder dit jaar. © Motorsport Images

Back to the future

Al die informatie, inclusief externa data zoals tijdwaarneming op het circuit en het actuele weer, gebruiken de teams eigenlijk al heel lang om strategische beslissingen te maken. Wat AWS nu samen met de Formule 1 doet, is die inzichten naar de kijker thuis brengen. “Deze inzichten kun je eigenlijk opdelen in drie verschillende categorieën”, legt Figdor uit. “Het verleden, het heden en de toekomst. Bij de eerste categorie kijkt men naar wat er al is gebeurd en dat zie je als kijker terug in de herhaling. Heeft bijvoorbeeld iemand de muur geraakt of hebben we een inhaalactie gemist? Dat wil je in eerste instantie ook identificeren op basis van data. Hiermee helpen we ook het productieteam van de televisie te focussen op wat er gebeurt. Zo zorgen we dat ze niks missen en alle belangrijke momenten in kaart kunnen brengen.”

De tweede categorie gaat over het heden. Figdor noemt een waslijst aan gegevens op, zoals de actuele tijdverschillen, de bandenstatus, de gevechten op de baan en bijvoorbeeld de snelste ronde. Deze informatie is interessant, moet er snel en altijd zijn. Tenslotte is er de categorie die AWS de laatste tijd heeft ontwikkeld, en dat is naar de toekomst kijken. “Waar moet ik mijn aandacht op gaan vestigen? Hoelang duurt het voordat een coureur het gat heeft dichtgereden, komt er een undercut aan, wanneer zijn de banden versleten? Kortom, wat gaat er waarschijnlijk gebeuren in de toekomst? Hiermee geven we aan: Let op, dit wordt misschien spannend.”

Er is wel een belangrijk verschil tussen hoe de teams en de Formule 1 omgaan met deze data. De teams willen voorspellen wat er gaat gebeuren, omdat zij kampioenschapspunten willen pakken. De F1 wil juist een mooi tv-product maken en niet meteen alle troeven op tafel leggen. Daarom is besloten dat de kijker wel te zien krijgt wanneer het waarschijnlijk spannend wordt, maar blijft het antwoord achterwege. Kortom, de spanning wordt opgebouwd door bijvoorbeeld te laten zien dat het gat slinkt tussen twee coureurs, en dan verdwijnt de info bewust uit beeld. Dit is ook in overleg met de tv-commentatoren gegaan, zodat zij het verhaal dan verder kunnen vertellen.

Maar hoe komt al die informatie zo snel van de auto op het scherm van de kijker? Bij elke Grand Prix wordt lokaal een Event Technical Centre (ETC) opgezet. Daar worden alle data van de auto opgevangen en gedistribueerd naar de teams. Zij analyseren dit voor eigen gebruik en sturen dit ook door naar de fabriek waar alles wordt gemonitord. Vanuit het ETC wordt ook alle data direct doorgestuurd naar Biggin Hill, het technisch centrum van de Formule 1 ten zuiden van Londen. Vanuit daar gaat het rechtstreeks door naar hun AWS Cloud-omgeving, waar alle data worden opgevangen.

In Biggin Hill wordt er tijdens een Formule 1-uitzending druk geschakeld tussen de verschillende informatiebronnen. © Jacob Niblett / Shutterstock Studios

Relevant

In deze omgeving worden de data gebruikt voor machine learning en op basis hiervan maakt AWS razendsnel voorspellingen. Denk hierbij aan Track Dominance, Undercut Threat, Pit Strategy Battle, Corner Analysis en Tyre Performance. De uitkomst hiervan gaat vervolgens terug naar Biggin Hill en vanaf daar komt het in de live feed van de Formule 1 en uiteindelijk bij de kijker op het scherm. Dit gehele traject, vanaf de auto naar het tv-scherm inclusief de voorspellingen, gebeurt binnen één seconde. Waar ook ter wereld, of het nou om de hoek is in Silverstone of Melbourne. Dit is ook noodzakelijk omdat anders de inzichten niet meer relevant zijn voor de kijker. Kortom, hier draait alles eveneens om snelheid.

Qua inzichten is het eind nog niet in zicht. De Formule 1 heeft volgens Figdor aangegeven dat het nog meer naar de Netflixification van de sport wil gaan. Er komen daarom in de toekomst steeds meer mogelijkheden de kijkervaring te personaliseren. Iemand in Nederland wil bijvoorbeeld meer informatie over Max Verstappen zien dan iemand uit Spanje, waar weer meer interesse is voor Carlos Sainz en Fernando Alonso. “Om dit voor elkaar te krijgen, heb je meer data en opschaling van de huidige capaciteiten nodig. Je moet al die berekeningen dan namelijk niet voor één coureur doen, maar voor twintig coureurs tegelijk die met negentien andere coureurs in gevecht kunnen zijn.”

Waar Figdor het meest trots op is over deze samenwerking? Hier hoeft hij niet lang over na te denken. “AWS was ook betrokken bij het ontwerp van de huidige F1-auto die in 2022 werd geïntroduceerd. We hebben geholpen door dit ontwerpproces te versnellen. In plaats van één simulatie in vier dagen tijd, kon het ontwerpteam dit nu in acht uur doen. En dan niet één simulatie, maar gewoon tien of vijftien tegelijk”, bekent Figdor. “Kijk wat dat heeft gebracht voor de sport: denk bijvoorbeeld aan de race in Bahrein van 2022 waarbij Verstappen en Leclerc elkaar bleven inhalen. Dat was voorheen gewoon nooit mogelijk. Dat technologie zoiets mogelijk kan maken en dat men die expertise zoveel sneller kan inzetten, dat vind ik zó tof! Het transformeert gewoon een sport. Het is een waanzinnige showcase van wat er mogelijk is met technologie.”

Luuk Figdor, Principal Sports Technology Advisor bij AWS © Getty Images

