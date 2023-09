Samen met coureur Michael Bleekemolen blikken we in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op de Grand Prix van Singapore. Waar ging het mis bij Red Bull, was dit de leukste race van het jaar, en hebben we Carlos Sainz onderschat?

Verder bespreken we de crashes van Lance Stroll en George Russell en belichten we het sterkte optreden Liam Lawson. Moet Daniel Ricciardo vrezen voor zijn plek? Ook kijken we alvast vooruit naar de Grand Prix van Japan die komend weekend wordt verreden op het circuit van Suzuka. Voert Max Verstappen daar het veld weer aan? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Gerard Bos en Bas Holtkamp aansluiten.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



