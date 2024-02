Daniëlle Geel, Team Manager bij Van Amersfoort Racing, en Milou Mets, de eerste vrouwelijke baankampioen op de oval van Raceway Venray, zijn te gast in de podcast van Formule 1 Paddockpraat – Special.

We hebben het uitgebreid over het laatste nieuws en de ontwikkeling van vrouwelijke coureurs in de sport. Ook vertellen Geel en Mets over hun passie voor de motorsport. “Je groeit ermee op, de benzine die stroomt als het ware door je bloed. En als je daarin iets doet wat jij leuk vindt, wat je passie is, dan zie je het niet als werk”, zegt Geel. Mets voegt daaraan toe dat ze na haar eerste wedstrijd gelijk wist wat ze wilde: “Hier liggen mijn ambities!”

Daarnaast spraken we nog met Maya Weug, F1 Academy coureur voor Prema, over haar drijfveer: “De Formule 1 is natuurlijk het doel, mijn droom.” Vanuit de redactie sluit dit keer Sanne Huisman aan. Mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.