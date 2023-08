We blikken in de podcast Formule 1 Paddockpraat tijdens de zomerstop terug op de eerste seizoenshelft van de Formule 1. Wat was de mooiste race van dit jaar, welke coureur verraste ons het meest en welk team viel tegen? Ook behandelen we het nieuwe sprintformat dat dit jaar werd geïntroduceerd. Moeten we dit behouden, aanpassen of afschaffen? Dit en meer bespreken we met de redactie van FORMULE 1 Magazine. Aan tafel dit keer Gerard Bos, Mike Mulder, Rik Seinen en Bas Holtkamp. Mis het niet!

